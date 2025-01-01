Menu
Awards
Awards and nominations of Edward Zwick
Edward Zwick
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Edward Zwick
Academy Awards, USA 1999
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Academy Awards, USA 2001
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1990
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Winner
Outstanding Drama Special
Winner
Outstanding Drama Special
Winner
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Winner
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1999
Best Film
Winner
Best Film
Winner
