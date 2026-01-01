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Kinoafisha Persons Alfonso Cuaron Awards

Awards and nominations of Alfonso Cuaron

Alfonso Cuaron
Awards and nominations of Alfonso Cuaron
Academy Awards, USA 2019 Academy Awards, USA 2019
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Cinematography
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2014 Academy Awards, USA 2014
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 2023 Academy Awards, USA 2023
Best Live Action Short Film
Nominee
 Best Live Action Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Film Editing
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Director
Winner
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Director
Winner
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best Film
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Cinematography
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
Best Editing
Nominee
 Best Editing
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Best Film
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Best Film
Winner
SIGNIS Award
Winner
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Future Film Festival Digital Award
Winner
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Laterna Magica Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Best Screenplay
Winner
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2018 Toronto International Film Festival 2018
Grolsch People's Choice Award
Nominee
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