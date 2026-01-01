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Kinoafisha
Persons
Alfonso Cuaron
Awards
Awards and nominations of Alfonso Cuaron
Alfonso Cuaron
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Awards
Awards and nominations of Alfonso Cuaron
Academy Awards, USA 2019
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Cinematography
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2014
Best Achievement in Directing
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 2023
Best Live Action Short Film
Nominee
Best Live Action Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 2007
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Director
Winner
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best Director
Winner
BAFTA Awards 2019
Best Film
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Cinematography
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
Best Editing
Nominee
Best Editing
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2014
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
David Lean Award for Direction
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Winner
Best Film
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Film Not in the English Language
Winner
BAFTA Awards 2004
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
BAFTA Awards 2005
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2018
Best Film
Winner
SIGNIS Award
Winner
Venice Film Festival 2013
Future Film Festival Digital Award
Winner
Venice Film Festival 2006
Laterna Magica Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2001
Best Screenplay
Winner
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2018
Grolsch People's Choice Award
Nominee
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