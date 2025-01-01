Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
James Cameron
Awards
Awards and nominations of James Cameron
James Cameron
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of James Cameron
Academy Awards, USA 1998
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Film Editing
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Academy Awards, USA 2023
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 2010
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Golden Globes, USA 2010
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1998
Best Director
Winner
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2023
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Editing
Nominee
Best Editing
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1998
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Best Editing
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2010
Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
Winner
Razzie Awards 1986
Worst Screenplay
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree