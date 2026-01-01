Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Betty Thomas
Awards
Awards and nominations of Betty Thomas
Betty Thomas
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Betty Thomas
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree