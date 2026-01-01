Menu
Betty Thomas Awards

Betty Thomas
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
