Catherine O'Hara
Awards
Awards and nominations of Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
About
Filmography
Articles
Awards
Golden Globes, USA 2021
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
