Mira Nair
Awards
Awards and nominations of Mira Nair
Mira Nair
Awards
Awards and nominations of Mira Nair
Cannes Film Festival 1988
Audience Award
Winner
Golden Camera
Winner
BAFTA Awards 2002
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1990
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2002
UNESCO Award
Winner
UNESCO Award
Winner
Venice Film Festival 2001
Golden Lion
Winner
Laterna Magica Prize
Winner
Venice Film Festival 1991
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2020
Jeff Skoll Award in Impact Media
Winner
Toronto International Film Festival 2016
Gala or Special Presentations
Nominee
