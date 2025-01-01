Menu
Awards
Awards and nominations of Rob Schneider
Rob Schneider
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Rob Schneider
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Razzie Awards 2006
Worst Actor
Winner
Worst Screenplay
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
Razzie Awards 2011
Worst Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 2010
Worst Actor of the Decade
Nominee
Worst Actor of the Decade
Nominee
Razzie Awards 2008
Worst Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 2007
Worst Actor
Nominee
Razzie Awards 2000
Worst Supporting Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2006
Sexiest Performance
Nominee
