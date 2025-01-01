Menu
Kinoafisha Persons Rob Schneider Awards

Awards and nominations of Rob Schneider

Rob Schneider
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Razzie Awards 2006 Razzie Awards 2006
Worst Actor
Winner
Worst Screenplay
Nominee
 Worst Screen Ensemble
Nominee
Razzie Awards 2011 Razzie Awards 2011
Worst Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 2010 Razzie Awards 2010
Worst Actor of the Decade
Nominee
Razzie Awards 2008 Razzie Awards 2008
Worst Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 2007 Razzie Awards 2007
Worst Actor
Nominee
Razzie Awards 2000 Razzie Awards 2000
Worst Supporting Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2006 MTV Movie + TV Awards 2006
Sexiest Performance
Nominee
