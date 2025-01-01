Menu
Justin Timberlake
Awards
Awards and nominations of Justin Timberlake
Justin Timberlake
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Justin Timberlake
Academy Awards, USA 2017
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best Song
Nominee
Best Song
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Best Musical Moment
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2011
Best Line from a Movie
Nominee
Best Line from a Movie
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2007
Breakthrough Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
