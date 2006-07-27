Menu
Poster of John Tucker Must Die
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 5.7
John Tucker Must Die

John Tucker Must Die

John Tucker Must Die 18+
Country USA / Canada
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
Online premiere 18 August 2006
World premiere 27 July 2006
Release date
2 November 2006 Russia 16+
7 September 2006 Australia
2 November 2006 Belarus
6 October 2006 Estonia
1 November 2006 France
17 January 2007 Germany
18 August 2006 Great Britain
20 July 2007 Italy
2 November 2006 Kazakhstan
19 January 2007 Norway
28 July 2006 Portugal
27 July 2006 Romania 15
27 July 2006 Sweden 15
27 July 2006 USA
2 November 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $68,844,775
Production Twentieth Century Fox, Landscape Entertainment, Dune Entertainment
Also known as
John Tucker Must Die, Todas Contra John, John Tucker doit mourir, Dögölj meg, John Tucker, Džonam Takeram ir jāmirst, Džonui Takeriui - mirtis!, Il mio ragazzo è un bastardo, John Tucker mora umrijeti, John Tucker musi odejść, John Tucker Ölmeli, John Tucker peab surema, John Tucker, mrtev si, Kosto on suloinen, Le beau gosse, Morre Pinga Amor!, O John Tucker prepei na pethanei, Rache ist sexy, Todas contra él, Trả Thù Tên Sát Gái, Wir kriegen dich John Tucker, Джон Тъкър трябва да умре, Здохни, Джон Такер, Сдохни, Джон Такер, Џон Такер мора умрети, モテる男のコロし方, 戀愛刺客
Director
Betty Thomas
Betty Thomas
Cast
Jesse Metcalfe
Jesse Metcalfe
Sophia Bush
Sophia Bush
Brittany Snow
Brittany Snow
Ashanti
Jenny McCarthy
Jenny McCarthy
Film rating

6.3
12 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Reviews

Maks 2 April 2015, 12:51
Давно уже посмотрел этот фильм. Ничего, были забавные моменты. Концовка просто муть, хотя что ещё ожидать от комедии...
Stills
