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Poster of Gregory's Girl
7.1
Gregory's Girl - Trailer
Kinoafisha Films Gregory's Girl
7.1

Gregory's Girl

, 1980
Gregory's Girl
Comedy, Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Gregory's Girl
7.1
Gregory's Girl - Trailer
Gregory's Girl  Trailer

Synopsis

A teenager falls hard for the female soccer player who has replaced him on the team and attempts to pursue her.

Cast

John Gordon Sinclair
Gregory
Clare Grogan
Susan
Jake D'Arcy
Phil Menzies
Alex Norton
John Bett
Dee Hepburn
Dorothy
Robert Buchanan
Andy
Billy Greenlees
Steve
Alan Love
Eric
Caroline Guthrie
Carol
Carol Macartney
Margo
Douglas Sannachan
Billy
Director Bill Forsyth
Writer Bill Forsyth
Composer Colin Tully
Cast and Crew

Film details

Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1980
World premiere 29 November 1980
Release date
23 April 1981 Denmark 11
23 April 1981 Great Britain
Worldwide Gross $39,255
Production Lake Films, National Film Finance Corporation (NFFC), Scottish Television (STV)
Also known as
Gregory's Girl, Une fille pour Gregory, A Paixão de Gregory, Adolescentes, Dziewczyna Gregory'ego, Gregory barátnője, Gregory og pigerne, Gregory tüdruk, Gregory's Girl - en nutida romans, Gregory's Girl - nykypäivän romanssi, Nykypäivän romanssi, Девушка Грегори, Дівчина Грегорі, グレゴリーの"彼女", 葛莱哥里的女友, 足球女将, Gregorys Girl

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
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Gregory's Girl - Trailer
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