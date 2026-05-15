Film details
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
1980
World premiere
29 November 1980
Release date
|23 April 1981
|Denmark
|
|11
|23 April 1981
|Great Britain
|
|
Worldwide Gross
$39,255
Production
Lake Films, National Film Finance Corporation (NFFC), Scottish Television (STV)
Also known as
Gregory's Girl, Une fille pour Gregory, A Paixão de Gregory, Adolescentes, Dziewczyna Gregory'ego, Gregory barátnője, Gregory og pigerne, Gregory tüdruk, Gregory's Girl - en nutida romans, Gregory's Girl - nykypäivän romanssi, Nykypäivän romanssi, Девушка Грегори, Дівчина Грегорі, グレゴリーの"彼女", 葛莱哥里的女友, 足球女将, Gregorys Girl