Tenebre, Tenebrae, Shadows, Tenebrae (el placer del miedo), Ténèbres, Tinieblas, Unsane, Bezumlje, Bóng Đêm, Ciemności, Darkness, El placer del miedo, Hullumeeletu, Inferno, Le plaisir de la peur, Mai lei dai hung sat, Mi li dai xiong sha, Ölümün Sesi, Pelkoa ei voi paeta, Shadô, Shadow, Sjenke, Sotto gli occhi dell'assassino, Tenebre - pelkoa ei voi paeta, Tenebre: O paranoikos dolofonos, Ο παρανοϊκός δολοφόνος, Безумие, Дрожь, 섀도우, シャドー, Τένεμπρε, ο Παρανοϊκός Δολοφόνος, シャドウ, 샤도우, 쉐도우, Tenebre - Der kalte Hauch des Todes, Dario Argento's Tenebrae, Tenebrae: Zone des Schreckens