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Poster of Tenebre
7.0
Tenebre - Tenebre
Kinoafisha Films Tenebre
7.0

Tenebre

, 1982
Tenebre
Italy / Horror, Detective, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Tenebre
7.0
Tenebre - Tenebre
Tenebre  Tenebre

Synopsis

A razor-wielding serial killer is on the loose, murdering those around Peter Neal, an American mystery author in Italy to promote his newest novel.

Cast

Anthony Franciosa
Peter Neal
John Saxon
John Saxon
Daria Nicolodi
Giuliano Gemma
Captain Germani
Christian Borromeo
Gianni
Mirella D'Angelo
Tilde Banti
Ania Pieroni
Elsa Manni
Carola Stagnaro
Inspector Altieri
John Steiner
Christiano Berti
Lara Wendel
Maria Alboretto
Ennio Girolami
Marino Masé
Director Dario Argento
Writer Dario Argento
Composer Fabio Pignatelli, Claudio Simonetti, Massimo Morante
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1982
World premiere 27 October 1982
Release date
7 October 1988 Finland K-18
27 April 1983 France 12
11 October 1984 Germany 16
19 May 1983 Great Britain 18
28 October 1982 Italy 18+
11 June 1983 Japan
23 November 1984 Spain 18
17 February 1984 USA
Worldwide Gross $2,554
Production Sigma Cinematografica Roma
Also known as
Tenebre, Tenebrae, Shadows, Tenebrae (el placer del miedo), Ténèbres, Tinieblas, Unsane, Bezumlje, Bóng Đêm, Ciemności, Darkness, El placer del miedo, Hullumeeletu, Inferno, Le plaisir de la peur, Mai lei dai hung sat, Mi li dai xiong sha, Ölümün Sesi, Pelkoa ei voi paeta, Shadô, Shadow, Sjenke, Sotto gli occhi dell'assassino, Tenebre - pelkoa ei voi paeta, Tenebre: O paranoikos dolofonos, Ο παρανοϊκός δολοφόνος, Безумие, Дрожь, 섀도우, シャドー, Τένεμπρε, ο Παρανοϊκός Δολοφόνος, シャドウ, 샤도우, 쉐도우, Tenebre - Der kalte Hauch des Todes, Dario Argento's Tenebrae, Tenebrae: Zone des Schreckens

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 15 April 2026

Film Trailers

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Tenebre - Tenebre
Tenebre Tenebre
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Quotes

Peter Neal Let me ask you something? If someone is killed with a Smith & Wesson revolver... Do you go and interview the president of Smith & Wesson?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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