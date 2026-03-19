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Poster of Wild Horse Nine
Wild Horse Nine - Trailer
Kinoafisha Films Wild Horse Nine

Wild Horse Nine

Wild Horse Nine
Great Britain / Drama, Thriller / 18+
Trailers
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Poster of Wild Horse Nine
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Wild Horse Nine - Trailer
Wild Horse Nine  Trailer

Synopsis

Set on an island, but not in Ireland. Further details TBA.

Cast

Sam Rockwell
Sam Rockwell
Lee
Oscar Isaac
Oscar Isaac
Christopher Walken
Christopher Walken
John Malkovich
John Malkovich
Chris
Steve Buscemi
Steve Buscemi
MJ
Tom Waits
Tom Waits
Parker Posey
Parker Posey
Marge
Mariana Di Girolamo
Mariana Di Girolamo
Morgan Grace Champ
Teenage girl
Samuel Wayt
Teenage Kid
Paola Giannini
Ailín Salas
Director Martin McDonagh
Writer Martin McDonagh
Composer Carter Burwell
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
World premiere 4 November 2026
Release date
5 November 2026 Argentina
5 November 2026 Australia
5 November 2026 Brazil
6 November 2026 Bulgaria
5 November 2026 Czechia
4 November 2026 France
12 November 2026 Germany
5 November 2026 Hungary
5 November 2026 Iceland Unrated
5 November 2026 Israel
5 November 2026 Italy
6 November 2026 Lithuania
6 November 2026 Poland
6 November 2026 Romania
13 November 2026 Spain
6 November 2026 Sweden 15
5 November 2026 Thailand
6 November 2026 USA R
5 November 2026 Ukraine
Production Blueprint Pictures, Film4, Searchlight Pictures
Also known as
Wild Horse Nine, Cavalo Selvagem Nove, Dziki Koń Dziewięć, Metsik hobu üheksa, Vadló Kilenc, Divoký kůň devítka

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Updated 19 March 2026

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