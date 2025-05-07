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Poster of Last Bullet
6.3
Kinoafisha Films Last Bullet
6.3

Last Bullet

, 2025
Balle perdue 3
Belgium, France / Action, Crime, Drama / 18+
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Poster of Last Bullet
6.3
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Synopsis

Car genius Lino returns to conclude his vendetta against Areski and the corrupt commander who ruined their lives in this turbo-charged trilogy finale.

Cast

Alban Lenoir
Alban Lenoir
Lino
Stéfi Celma
Stéfi Celma
Julia
Nicolas Duvauchelle
Nicolas Duvauchelle
Areski
Gérard Lanvin
Gérard Lanvin
Resz
Pascale Arbillot
Pascale Arbillot
Annie Serra
Annie Serra
Stella
Ramzy Bedia
Ramzy Bedia
Charas
Charles Morillon
Cole
Sébastien Lalanne
Marco
Quentin D'Hainaut
Yuri
Julie Tedesco
Sarah
Anne Serra
Stella
Director Guillaume Pierret
Writer Guillaume Pierret, Caryl Ferey
Composer Guillaume Roussel
Cast and Crew

Film details

Country Belgium / France
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2025
Online premiere 7 May 2025
World premiere 7 May 2025
Production Inoxy Films, Versus Production
Also known as
Balle perdue 3, Last Bullet, Bala perdida 3, Az eltévedt golyó 3., En förlupen kula 3, Kadunud kuul 3, Kayıp Mermi 3, La bala perdida 3, Lost Bullet 3, Proiettile vagante 3, Prosjektil på avveie 3, Verirrte Kugel 3, Zagubiona kula 3, Загублена куля 3, Шальная пуля 3, ロストブレット3, 罪证子弹 3, 飆速攔截3

Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
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