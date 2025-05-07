Cast
Cast and Crew
Director
Guillaume Pierret
Writer
Guillaume Pierret, Caryl Ferey
Composer
Guillaume Roussel
Film details
Country
Belgium / France
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2025
Online premiere
7 May 2025
World premiere
7 May 2025
Production
Inoxy Films, Versus Production
Also known as
Balle perdue 3, Last Bullet, Bala perdida 3, Az eltévedt golyó 3., En förlupen kula 3, Kadunud kuul 3, Kayıp Mermi 3, La bala perdida 3, Lost Bullet 3, Proiettile vagante 3, Prosjektil på avveie 3, Verirrte Kugel 3, Zagubiona kula 3, Загублена куля 3, Шальная пуля 3, ロストブレット3, 罪证子弹 3, 飆速攔截3