Sarah Bernhardt, La Divine
Country
France
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2024
World premiere
27 March 2025
Release date
|27 March 2025
|Russia
| Кино.Арт.Про
|
|14 April 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|25 April 2025
|Latvia
|
|N16
|8 August 2025
|Poland
|
|
Worldwide Gross
$3,194,876
Production
Les Films du Kiosque, TF1 Films Production, Fils Prod
Also known as
Sarah Bernhardt, la divine, The Divine Sarah Bernhardt, Az isteni Sarah Bernhardt, Boska Sarah Bernhardt, La divina di Francia - Sarah Bernhardt, La divina Sarah Bernhardt, Божественная. Сара Бернар
