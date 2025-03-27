Menu
Poster of Sarah Bernhardt, La Divine
Going 2
Not going 3
Kinoafisha Films Sarah Bernhardt, La Divine

Going 2
Not going 3

Synopsis

Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2024
World premiere 27 March 2025
Release date
27 March 2025 Russia Кино.Арт.Про
14 April 2025 Kazakhstan 18+
25 April 2025 Latvia N16
8 August 2025 Poland
Worldwide Gross $3,194,876
Production Les Films du Kiosque, TF1 Films Production, Fils Prod
Also known as
Sarah Bernhardt, la divine, The Divine Sarah Bernhardt, Az isteni Sarah Bernhardt, Boska Sarah Bernhardt, La divina di Francia - Sarah Bernhardt, La divina Sarah Bernhardt, Божественная. Сара Бернар
Director
Guillaume Nicloux
Cast
Sandrine Kiberlain
Laurent Lafitte
Amira Casar
Pauline Etienne
Mathilde Ollivier
Cast and Crew

Film rating

Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Ирина Рогова 5 April 2025, 22:58
Мне фильм понравился. Впрочем, ожидала большей эксцентричности. В зале - взрослые люди. Видимо, нам имя знакомо.
Немного театра, немного хроники с… Read more…
ikolmogorova 17 September 2025, 20:55
Люблю биографические фильмы, из которых часто узнаешь много нового об интересующем тебя человеке. Надеялась, что так получится и с новым фильмом.… Read more…
Sarah Bernhardt, La Divine - trailer in russian
