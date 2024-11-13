Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hello, Love, Again
1 poster
Kinoafisha Films Hello, Love, Again

Hello, Love, Again

Hello, Love, Again 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After fighting for their love to conquer the time, distance and a global shutdown that kept them apart, Joy and Ethan meet again in Canada but realize that they have also changed a lot, individually.
Hello, Love, Again - trailer
Hello, Love, Again  trailer
Country Philippines
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2024
Online premiere 13 February 2025
World premiere 13 November 2024
Release date
14 November 2024 Australia PG
28 November 2024 Bahrain
8 December 2024 Belgium
29 November 2024 Cambodia
15 November 2024 Canada
17 January 2025 Indonesia
8 December 2024 Luxembourg
28 November 2024 Malaysia
14 November 2024 New Zealand
15 November 2024 Northern Mariana Islands
28 November 2024 Oman
13 November 2024 Philippines PG
28 November 2024 Qatar
28 November 2024 Saudi Arabia
28 November 2024 Singapore
13 December 2024 Sweden
10 January 2025 Taiwan
21 November 2024 UAE 18TC
15 November 2024 USA
Worldwide Gross $22,881,613
Production ABS-CBN Film Productions, GMA Pictures, Star Cinema
Also known as
Hello, Love, Again, Mrhbaan, Hub, Min Jadid, 你好，愛，再次, Hello, Cinta, Sekali Lagi, Hola, Encanta, De Nuevo, Привет, любовь, снова, 你好, 爱, 再次
Director
Cathy Garcia-Molina
Cast
Kathryn Bernardo
Alden Richards
Joross Gamboa
Valerie Concepcion
Jennica Garcia
Cast and Crew

Film rating

7.4
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Hello, Love, Again - trailer
Hello, Love, Again Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more