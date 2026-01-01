Menu
Synopsis

Parajanov's documentary about Ukrainian art.
Country USSR
Runtime 36 minutes
Production year 1957
World premiere 1 April 1957
Release date
1 April 1957 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Zolotye ruki, Золотые руки, Aranykezek, Golden Hands, Les Mains d'or, Złote ręce
Director
Anna Nikolenko
Aleksei Pankratyev
Cast and Crew

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
