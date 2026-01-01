Menu
Kinoafisha
Films
Golden Hands
Golden Hands
Zolotye ruki
18+
Напомним о выходе в прокат
Documentary
Short
Synopsis
Parajanov's documentary about Ukrainian art.
Expand
Country
USSR
Runtime
36 minutes
Production year
1957
World premiere
1 April 1957
Release date
1 April 1957
USSR
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Zolotye ruki, Золотые руки, Aranykezek, Golden Hands, Les Mains d'or, Złote ręce
Director
Anna Nikolenko
Aleksei Pankratyev
Cast and Crew
Film rating
6.5
Rate
10
votes
6.5
IMDb
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Film Reviews
No reviews
Write review
