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Poster of Gabru Gang
8.9
Kinoafisha Films Gabru Gang
8.9

Gabru Gang

, 2024
Gabru Gang
India / Drama, Family, Sport / 18+
Poster of Gabru Gang
8.9

Synopsis

Gabru Gang is the world's first film based on a kite competition. A sports drama with great family values and emotions. Gabru Gang is the world's first film based on a kite competition. A sports drama with great family values and emotions.

Cast

Abhishek Duhan
(as Rajbeer)
Srishty Rode
(as Ginni)
Abhilash Kumar
(as Harry)
Avtar Gill
(as Mahendra pratap singh)
Arti Puri
Mukesh S. Bhatt
Priyanka Khera
(as Gurleen)
Kanwalpreet Singh
(as Uday)
Brajesh Tiwari
Arshad
Pratyaksh Panwar
Sirat
Director Sameer Khan
Writer Sameer Khan
Composer Abhinav R. Kaushik, Usman Khan, Manj Musik, Sandeep Nath
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 3 hours 3 minutes
Production year 2024
World premiere 26 April 2024
Release date
26 April 2024 India
26 April 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $7,335
Production Amritsar Talkies, Om Suraj Production
Also known as
Gabru Gang

Film rating

8.9
Rate 14 votes
8.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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