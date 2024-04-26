Gabru Gang is the world's first film based on a kite competition. A sports drama with great family values and emotions. Gabru Gang is the world's first film based on a kite competition. A sports drama with great family values and emotions.
Cast
Abhishek Duhan
(as Rajbeer)
Srishty Rode
(as Ginni)
Abhilash Kumar
(as Harry)
Avtar Gill
(as Mahendra pratap singh)
Arti Puri
Mukesh S. Bhatt
Priyanka Khera
(as Gurleen)
Kanwalpreet Singh
(as Uday)
Brajesh Tiwari
Arshad
Pratyaksh Panwar
Sirat
DirectorSameer Khan
WriterSameer Khan
ComposerAbhinav R. Kaushik, Usman Khan, Manj Musik, Sandeep Nath