Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump
8.3

Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump

, 2024
Gekijôban Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen
Japan / Animation, Comedy, Drama, Anime / 18+
Synopsis

Karasuno High School made it through the Miyagi prefecture preliminaries for the Harutaka Volleyball Tournament, which was crowded with strong teams, and advanced to the third round by defeating Hyogo Prefecture representative Inarizaki High School, which was considered one of the favorites for the championship. Their opponent, Nekoma High School, used to have a rivalry with Karasuno, and although their interactions with each other decreased at one point, after Hinata and the others joined the club, they once again became good friends, working out together at training camps and practice games. The battle is called the "Battle at the Garbage Dump" because of the "crow" and "cat" names in the school's name.

Cast

Kaito Ishikawa
Yûki Kaji
Yuichi Nakamura
Koki Uchiyama
Satoshi Hino
Yoshimasa Hosoya
Director Susumu Mitsunaka
Writer Susumu Mitsunaka, Haruichi Furudate
Composer Yûki Hayashi, Asami Tachibana
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2024
Online premiere 31 October 2024
World premiere 16 February 2024
Release date
30 May 2024 Argentina
30 May 2024 Australia PG
25 June 2024 Austria
31 July 2024 Azerbaijan 12+
12 June 2024 Belgium
30 May 2024 Brazil 12
31 May 2024 Bulgaria
31 May 2024 Canada
30 May 2024 Chile
15 June 2024 China
30 May 2024 Colombia
30 May 2024 Costa Rica
30 May 2024 Czechia
30 May 2024 Denmark
30 May 2024 Dominican Republic
30 May 2024 Ecuador
30 May 2024 El Salvador
31 May 2024 Finland Tulossa
12 June 2024 France
25 June 2024 Germany 6
31 May 2024 Great Britain PG
13 June 2024 Greece
30 May 2024 Guatemala
30 May 2024 Honduras
11 April 2024 Hong Kong I
31 May 2024 Ireland PG
30 May 2024 Italy
16 February 2024 Japan G
20 June 2024 Kazakhstan 14+
20 June 2024 Kyrgyzstan
31 May 2024 Latvia N12
30 May 2024 Lithuania N13
12 June 2024 Luxembourg
30 May 2024 Mexico
6 June 2024 Moldova AG
30 May 2024 Netherlands
30 May 2024 New Zealand
30 May 2024 Nicaragua
31 May 2024 Norway
30 May 2024 Panama
30 May 2024 Peru
15 May 2024 Philippines
31 May 2024 Poland
13 June 2024 Portugal
30 May 2024 Puerto Rico PG-13
1 August 2024 Qatar
31 May 2024 Romania
30 May 2024 Serbia o.A.
16 May 2024 Singapore PG
30 May 2024 Slovakia 12
15 May 2024 South Korea ALL
31 May 2024 Spain A
31 May 2024 Sweden
27 June 2024 Switzerland
12 April 2024 Taiwan
30 May 2024 Thailand G
7 June 2024 Turkey
27 July 2024 UAE TBC
31 May 2024 USA PG-13
30 May 2024 Ukraine 0+
20 June 2024 Uzbekistan
17 May 2024 Viet Nam
30 May 2024 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Worldwide Gross $100,050,498
Production Production I.G., Shueisha, Toho Animation
Also known as
Gekijôban Haikyû!! Gomi Suteba no Kessen, Haikyu!! The Dumpster Battle, Haikyu!! La batalla del basurero, Gekijôban Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen, Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump, Haikyuu!! The Dumpster Battle, Haikyu!! A Batalha do Lixão, HAIKYU!! A Batalha do Lixo, Haikyu!! A Batalha na Lixeira, Haikyu!! Battaglia all'ultimo rifiuto, Haikyu!! Das Play-off der Müllhalde, Haikyū!! La Guerre des poubelles, Haikyu!! Movie: Battle of the Garbage Dump, Haikyu!! The Movie: The Dumpster Battle, Haikyu!!: The Dumpster Battle, Haikyuu!! La batalla del basurero, Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu, Волейбол!! Битва на звалищі, Волейбол!! Битва на мусорной свалке, 剧场版 排球少年 最终章(上), 剧场版排球少年 垃圾场决战, 劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰, 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦, 排球少年：垃圾场决战, 排球少年!! FINAL 第一部, 排球少年!! 垃圾場的決戰, 排球少年！！垃圾场决战

Cartoon rating

8.3
Rate 54 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  105 In the Animation genre  23 In the Comedy genre  16 In the Drama genre  43 In the Anime genre  8 In films of Japan  15 In films of 2024  13

Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
