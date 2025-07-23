Tickets from 190 ₽
The Bad Guys 2
The Bad Guys 2
12+
Country
Japan / USA
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2025
Online premiere
18 August 2025
World premiere
23 July 2025
Release date
|7 August 2025
|Russia
|
|12+
|24 July 2025
|Argentina
|
|ATP
|18 September 2025
|Australia
|
|PG
|28 August 2025
|Austria
|
|
|28 August 2025
|Bosnia and Herzegovina
|
|
|31 July 2025
|Brazil
|
|
|1 August 2025
|Bulgaria
|
|
|31 July 2025
|Chile
|
|TE
|16 August 2025
|China
|
|
|7 August 2025
|Colombia
|
|
|18 September 2025
|Croatia
|
|
|31 July 2025
|Czechia
|
|
|31 July 2025
|Dominican Republic
|
|
|1 August 2025
|Estonia
|
|
|1 August 2025
|Finland
|
|
|30 July 2025
|France
|
|
|31 July 2025
|Georgia
|
|PG
|31 July 2025
|Germany
|
|
|1 August 2025
|Great Britain
|
|
|4 September 2025
|Greece
|
|
|31 July 2025
|Guatemala
|
|
|31 July 2025
|Hong Kong
|
|
|31 July 2025
|Hungary
|
|12
|7 August 2025
|Iceland
|
|Unrated
|1 August 2025
|India
|
|
|1 August 2025
|Indonesia
|
|
|25 July 2025
|Ireland
|
|G
|31 July 2025
|Israel
|
|
|20 August 2025
|Italy
|
|
|31 July 2025
|Kazakhstan
|
|6+
|31 July 2025
|Kyrgyzstan
|
|
|1 August 2025
|Latvia
|
|N7
|1 August 2025
|Lithuania
|
|
|31 July 2025
|Macao
|
|A
|31 July 2025
|Mexico
|
|
|31 July 2025
|Moldova
|
|AG
|1 August 2025
|Mongolia
|
|
|28 August 2025
|Montenegro
|
|o.A.
|30 July 2025
|Netherlands
|
|6
|18 September 2025
|New Zealand
|
|
|7 August 2025
|Peru
|
|
|30 July 2025
|Philippines
|
|
|1 August 2025
|Poland
|
|
|31 July 2025
|Puerto Rico
|
|PG
|31 July 2025
|Qatar
|
|
|1 August 2025
|Romania
|
|
|28 August 2025
|Serbia
|
|o.A.
|31 July 2025
|Singapore
|
|
|1 August 2025
|South Africa
|
|
|30 July 2025
|South Korea
|
|
|1 August 2025
|Spain
|
|
|1 August 2025
|Sweden
|
|7
|28 August 2025
|Switzerland
|
|
|1 August 2025
|Taiwan, Province of China
|
|
|7 August 2025
|Thailand
|
|
|1 August 2025
|Turkey
|
|
|31 July 2025
|UAE
|
|18TC
|1 August 2025
|USA
|
|
|31 July 2025
|Ukraine
|
|
|31 July 2025
|Uzbekistan
|
|
|1 August 2025
|Viet Nam
|
|
Budget
$80,000,000
Worldwide Gross
$202,416,391
Production
Universal Pictures, DreamWorks Animation, Scholastic Entertainment
Also known as
The Bad Guys 2, Los tipos malos 2, Die Gangster Gang 2, Плохие парни 2, 壞蛋聯盟2, Bad Guys 2 - De er super barske, Băng Đảng Quái Kiệt 2, Barske bøller 2, Blogiukai 2, Hurja jengi 2, Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2, Les Bad Guys 2, Les méchants 2, Lo Ra'im Bikhlal 2, Loši momci 2, Os Caras Malvados 2, Os Mauzões 2, Pahalased 2, Pan Wilk i spółka 2, Rosszfiúk 2., Troppo Cattivi 2, Tuffa gänget 2, Τα κακά παιδιά 2, Поганці 2, バッドガイズ2, 坏蛋联盟2