Synopsis

The Bad Guys are struggling to find trust and acceptance in their newly minted lives as Good Guys, when they are pulled out of retirement and forced to do ‘one last job’ by an all-female squad of criminals.
The Bad Guys 2 - trailer 2
The Bad Guys 2  trailer 2
Country Japan / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2025
Online premiere 18 August 2025
World premiere 23 July 2025
Release date
7 August 2025 Russia 12+
24 July 2025 Argentina ATP
18 September 2025 Australia PG
28 August 2025 Austria
28 August 2025 Bosnia and Herzegovina
31 July 2025 Brazil
1 August 2025 Bulgaria
31 July 2025 Chile TE
16 August 2025 China
7 August 2025 Colombia
18 September 2025 Croatia
31 July 2025 Czechia
31 July 2025 Dominican Republic
1 August 2025 Estonia
1 August 2025 Finland
30 July 2025 France
31 July 2025 Georgia PG
31 July 2025 Germany
1 August 2025 Great Britain
4 September 2025 Greece
31 July 2025 Guatemala
31 July 2025 Hong Kong
31 July 2025 Hungary 12
7 August 2025 Iceland Unrated
1 August 2025 India
1 August 2025 Indonesia
25 July 2025 Ireland G
31 July 2025 Israel
20 August 2025 Italy
31 July 2025 Kazakhstan 6+
31 July 2025 Kyrgyzstan
1 August 2025 Latvia N7
1 August 2025 Lithuania
31 July 2025 Macao A
31 July 2025 Mexico
31 July 2025 Moldova AG
1 August 2025 Mongolia
28 August 2025 Montenegro o.A.
30 July 2025 Netherlands 6
18 September 2025 New Zealand
7 August 2025 Peru
30 July 2025 Philippines
1 August 2025 Poland
31 July 2025 Puerto Rico PG
31 July 2025 Qatar
1 August 2025 Romania
28 August 2025 Serbia o.A.
31 July 2025 Singapore
1 August 2025 South Africa
30 July 2025 South Korea
1 August 2025 Spain
1 August 2025 Sweden 7
28 August 2025 Switzerland
1 August 2025 Taiwan, Province of China
7 August 2025 Thailand
1 August 2025 Turkey
31 July 2025 UAE 18TC
1 August 2025 USA
31 July 2025 Ukraine
31 July 2025 Uzbekistan
1 August 2025 Viet Nam
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $202,416,391
Production Universal Pictures, DreamWorks Animation, Scholastic Entertainment
Also known as
The Bad Guys 2, Los tipos malos 2, Die Gangster Gang 2, Плохие парни 2, 壞蛋聯盟2, Bad Guys 2 - De er super barske, Băng Đảng Quái Kiệt 2, Barske bøller 2, Blogiukai 2, Hurja jengi 2, Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2, Les Bad Guys 2, Les méchants 2, Lo Ra'im Bikhlal 2, Loši momci 2, Os Caras Malvados 2, Os Mauzões 2, Pahalased 2, Pan Wilk i spółka 2, Rosszfiúk 2., Troppo Cattivi 2, Tuffa gänget 2, Τα κακά παιδιά 2, Поганці 2, バッドガイズ2, 坏蛋联盟2
Director
Pierre Perifel
JP Sans
Cast
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Zazie Beetz
Zazie Beetz
Awkwafina
Awkwafina
Ciara Bravo
Ciara Bravo
Cast and Crew

Cartoon rating

8.0
Rate 25 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  325 In the Adventure genre  82 In the Animation genre  57 In the Comedy genre  68 In films of Japan  22 In films of USA  212
Showtimes Showtimes and Tickets
Atlantis Kino
11:05
Chas kino Sviblovo
12:00
All showtimes and tickets
Cartoon reviews
Svaip TV 9 August 2025, 11:42
Мультфильм классный красочный интересный все время просмотра определенно стоит того чтобы сходить
Киноафиша.инфо 31 August 2025, 23:22
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Bad Guys 2 - trailer 2
The Bad Guys 2 Trailer 2
The Bad Guys 2 - trailer
The Bad Guys 2 Trailer
Stills

«The Bad Guys 2» now playing

Tomorrow 23 Wed 24 Thu 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 1
Format
Group Screenings
Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
11:05
Chas kino Sviblovo
Sviblovo
2D
12:00
KINOgrad g. Moskovskiy, ul. Habarova, 2, TRK «Novomoskovskiy»
2D
12:55 16:25
All showtimes and tickets
