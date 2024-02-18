Country Germany

Runtime 3 hours 3 minutes

Production year 2024

Online premiere 6 November 2024

World premiere 18 February 2024

Worldwide Gross $1,821,245

Production Port au Prince Film & Kultur Produktion, Schwarzweiss Filmproduktion, Senator Film Produktion

Also known as

Sterben, Dying, De dödas symfoni, Dying - A Última Sinfonia, Haldoklás, de komédia, La Partition, La partitura, Lo spartito della vita, Marele final, Ölmek, Suremine, Symfonia o umieraniu, Жизнь, На прага на смъртта, 我去死一下