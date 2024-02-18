Menu
Dying
Poster of Dying
7.7 IMDb Rating: 7.4
Dying

Dying

Sterben 18+
Synopsis

Revolves around the Lunies family whose estranged members include mother Lissy, son Tom and daughter Ellen. They reconnect after each of them faces death in one way or another.
Dying - trailer in russian
Country Germany
Runtime 3 hours 3 minutes
Production year 2024
Online premiere 6 November 2024
World premiere 18 February 2024
Release date
3 October 2024 Russia ПРОвзгляд
3 October 2024 Belarus
27 November 2024 Brazil 16
10 April 2025 Denmark
4 September 2024 France
25 April 2024 Germany 16
25 July 2025 Great Britain
10 April 2025 Greece
25 July 2025 Ireland 16
11 September 2025 Italy
5 September 2024 Netherlands 12
4 October 2024 Romania
10 December 2025 South Korea 15
10 April 2025 Sweden
Worldwide Gross $1,821,245
Production Port au Prince Film & Kultur Produktion, Schwarzweiss Filmproduktion, Senator Film Produktion
Also known as
Sterben, Dying, De dödas symfoni, Dying - A Última Sinfonia, Haldoklás, de komédia, La Partition, La partitura, Lo spartito della vita, Marele final, Ölmek, Suremine, Symfonia o umieraniu, Жизнь, На прага на смъртта, 我去死一下
Director
Matthias Glasner
Cast
Lars Eidinger
Lars Eidinger
Corinna Harfouch
Lilith Stangenberg
Lilith Stangenberg
Ronald Zehrfeld
Ronald Zehrfeld
Robert Gwisdek
Robert Gwisdek
7.7
7.4 IMDb
Dying - trailer in russian
Stills
