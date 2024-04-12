Cast
Pavan Acharya
Marvadi role politician leader role
Cast and Crew
Director
Upendra
Writer
Upendra
Composer
B. Ajaneesh Loknath
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2024
World premiere
12 April 2024
Release date
|20 December 2024
|Germany
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|18
|20 December 2024
|Great Britain
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|20 December 2024
|India
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|UA
|20 December 2024
|Ireland
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|16
|12 April 2024
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$55,726
Production
Lahari Films, Venus Entertainers
Also known as
UI, Pahakas, UPENDRA INTELLIGENCE, UI The movie