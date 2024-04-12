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Poster of UI
7.6
Kinoafisha Films UI
7.6

UI

, 2024
UI
India / Sci-Fi, Action / 18+
Poster of UI
7.6

Synopsis

No description

Cast

Insane Ashraf
Upendra
Murli Sharma
Achyuth Kumar
P. Ravi Shankar
Sadhu Kokila
Reeshma Nanaiah
Sunny Leone
Reeshma
Pavan Acharya
Marvadi role politician leader role
Guruprasad
Murali Krishna
Director Upendra
Writer Upendra
Composer B. Ajaneesh Loknath
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2024
World premiere 12 April 2024
Release date
20 December 2024 Germany 18
20 December 2024 Great Britain
20 December 2024 India UA
20 December 2024 Ireland 16
12 April 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $55,726
Production Lahari Films, Venus Entertainers
Also known as
UI, Pahakas, UPENDRA INTELLIGENCE, UI The movie

Film rating

7.6
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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