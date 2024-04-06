Film details
Country
South Korea
Runtime
2 hours 5 minutes
Production year
2024
Online premiere
10 April 2025
World premiere
6 April 2024
Release date
|24 April 2024
|Australia
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|G
|24 April 2024
|Finland
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|Luok_vap
|24 April 2024
|Hong Kong
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|24 April 2024
|Indonesia
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|10 April 2024
|Japan
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|24 April 2024
|Latvia
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|U
|24 April 2024
|Lithuania
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|N7
|24 April 2024
|Poland
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|13
|10 April 2024
|South Korea
|
|All
Worldwide Gross
$177,021
Production
CJ 4DPlex, Dream Maker Entertainment, SM Entertainment
Also known as
Aespa: World Tour in Cinemas, Aespa World Tour in Cinemas, aespa: WORLD TOUR en cines