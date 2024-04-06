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7.7
Kinoafisha Films Aespa World Tour in Cinemas
7.7

Aespa World Tour in Cinemas

, 2024
Aespa World Tour in Cinemas
South Korea / Music, Documentary / 18+
7.7

Cast

Aespa
Aespa
Karina
Karina
Yizhuo Ning
Ningning
Eri Uchinaga
Giselle
Winter
Winter
Director Oh Yoon-dong
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2024
Online premiere 10 April 2025
World premiere 6 April 2024
Release date
24 April 2024 Australia G
24 April 2024 Finland Luok_vap
24 April 2024 Hong Kong
24 April 2024 Indonesia
10 April 2024 Japan
24 April 2024 Latvia U
24 April 2024 Lithuania N7
24 April 2024 Poland 13
10 April 2024 South Korea All
Worldwide Gross $177,021
Production CJ 4DPlex, Dream Maker Entertainment, SM Entertainment
Also known as
Aespa: World Tour in Cinemas, Aespa World Tour in Cinemas, aespa: WORLD TOUR en cines

Film rating

7.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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