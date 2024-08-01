Cast
Martin Hofmann
Lubos Dobrovský
Matyás Reznícek
Karel Jezdinský
Stanislav Majer
Milan Weiner
Vojtech Vodochodský
Tomás Havlík
Ondrej Stupka
Pája Havlík
Petr Lnenicka
Jan Petránek
Petr Halícek
Jarda Pavelka
Cast and Crew
Director
Jiří Mádl
Writer
Jiří Mádl, Jack Sidey
Composer
Simon Goff
Film details
Country
Czechia / Slovakia
Runtime
2 hours 11 minutes
Production year
2024
World premiere
1 August 2024
Release date
|15 August 2024
|Czechia
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|19 March 2025
|France
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|1 May 2025
|Greece
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|22 May 2025
|Hungary
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|1 August 2024
|Slovakia
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|25 November 2024
|Spain
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|12
Worldwide Gross
$8,949,117
Production
Czech Radio, Czech Television Studio, Dawson Films
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