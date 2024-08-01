Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Vlny
7.9
Vlny - Trailer
Kinoafisha Films Vlny
7.9

Vlny

, 2024
Vlny
Czechia, Slovakia / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Vlny
7.9
Vlny - Trailer
Vlny  Trailer

Synopsis

A compromising record can change history. Will you sacrifice your family for your country?

Cast

Tatiana Pauhofová
Vera Stovícková
Vojtech Kotek
Jirí Dienstbier
Martin Hofmann
Lubos Dobrovský
Matyás Reznícek
Karel Jezdinský
Igor Bares
Tomáš Maštalír
Stanislav Majer
Milan Weiner
Vojtech Vodochodský
Tomás Havlík
Ondrej Stupka
Pája Havlík
Marika Šoposká
Jarunka
Petr Lnenicka
Jan Petránek
Petr Halícek
Jarda Pavelka
Director Jiří Mádl
Writer Jiří Mádl, Jack Sidey
Composer Simon Goff
Cast and Crew

Film details

Country Czechia / Slovakia
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2024
World premiere 1 August 2024
Release date
15 August 2024 Czechia
19 March 2025 France
1 May 2025 Greece
22 May 2025 Hungary
1 August 2024 Slovakia
25 November 2024 Spain 12
Worldwide Gross $8,949,117
Production Czech Radio, Czech Television Studio, Dawson Films
Also known as
Vlny, Waves, Voces de libertad, Fale, Rádió, Radio Prague, les ondes de la révolte, Τα κύματα της άνοιξης, Волны, Хвилі, プラハの春　不屈のラジオ報道陣, 自由浪潮, Ondas, プラハの春 不屈のラジオ報道

Film rating

7.9
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Updated 24 August 2026

Film Trailers

All trailers
Vlny - Trailer
Vlny Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The Czech Republic's official entry for the 'Best International Feature Film' category at the 97th Academy Awards in 2025.

Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more