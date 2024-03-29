Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Crew
6.9
The Crew - Trailer
Kinoafisha Films The Crew
6.9

The Crew

, 2024
Crew
India / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Crew
6.9
The Crew - Trailer
The Crew  Trailer

Synopsis

Three ordinary air hostesses from Mumbai embark on a journey to pursue their dreams but find themselves caught up in unexpected misfortunes.

Cast

Kriti Sanon
Kriti Sanon
Divya Rana
Kareena Kapoor Khan
Kareena Kapoor Khan
Jasmine Kohli
Tabu
Geeta Sethi
Diljit Dosanjh
Jaiveer Singh
Kapil Sharma
Arun Sethi
Kulbhushan Kharbanda
Saswata Chatterjee
Vijay Walia
Rajesh Sharma
Manoj Mittal
Trupti Khamkar
SI Mala
Charu Shankar
Sudha Mittal
Garima Yajnik
Ayesha Walia
Director Rajesh Krishnan
Writer Nidhi Mehra, Mehul Suri
Composer John Stewart Eduri, Raj Ranjodh
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2024
Online premiere 24 May 2024
World premiere 29 March 2024
Release date
29 March 2024 Russia Indian Films
29 March 2024 Czechia
29 March 2024 Great Britain 12A
29 March 2024 India UA
29 March 2024 Indonesia
29 March 2024 Israel
29 March 2024 Malaysia
29 March 2024 UAE 18TC
Worldwide Gross $4,006,016
Production Anil Kapoor Film Company, Balaji Films
Also known as
Crew, The Crew, A Tripulação, Ekip, Экипаж, 最殺空服員, 夠薑空姐, 空中乘务员, 机组

Film rating

6.9
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 20 March 2024

Film Trailers

All trailers
The Crew - Trailer
The Crew Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more