Cast
Diljit Dosanjh
Jaiveer Singh
Saswata Chatterjee
Vijay Walia
Rajesh Sharma
Manoj Mittal
Charu Shankar
Sudha Mittal
Garima Yajnik
Ayesha Walia
Cast and Crew
Director
Rajesh Krishnan
Writer
Nidhi Mehra, Mehul Suri
Composer
John Stewart Eduri, Raj Ranjodh
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 11 minutes
Production year
2024
Online premiere
24 May 2024
World premiere
29 March 2024
Release date
|29 March 2024
|Russia
| Indian Films
|
|29 March 2024
|Czechia
|
|
|29 March 2024
|Great Britain
|
|12A
|29 March 2024
|India
|
|UA
|29 March 2024
|Indonesia
|
|
|29 March 2024
|Israel
|
|
|29 March 2024
|Malaysia
|
|
|29 March 2024
|UAE
|
|18TC
Worldwide Gross
$4,006,016
Production
Anil Kapoor Film Company, Balaji Films
Also known as
Crew, The Crew, A Tripulação, Ekip, Экипаж, 最殺空服員, 夠薑空姐, 空中乘务员, 机组