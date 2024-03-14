Cast
Alice Cora Mihalache
Magda
Alex Gavriliu
Blue suit passerby
Vlad Ionut Popescu
The Waiter
Cast and Crew
Director
Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga
Writer
Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga
Film details
Country
Romania
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2024
World premiere
14 March 2024
Release date
|14 March 2024
|Lithuania
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|N13
|20 September 2024
|Romania
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Worldwide Gross
$4,610
Production
Atelier de Film UNATC, Green Cat Film
Also known as
Where Elephants Go, Gdzie idą słonie, Unde merg elefanții, Εκεί που πάνε οι ελέφαντες, 大象去哪儿了