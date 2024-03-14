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Poster of Where Elephants Go
7.2
Kinoafisha Films Where Elephants Go
7.2

Where Elephants Go

, 2024
Where Elephants Go
Romania / Comedy, Drama / 18+
Poster of Where Elephants Go
7.2

Cast

Iulia Verdes
Richard Bovnoczki
Miriam Rizea
Alice Cora Mihalache
Magda
Dana Rotaru
Carina Lapusneanu
Leni
Stefan Mihai
Marcel
Alex Gavriliu
Blue suit passerby
Kani Andrei Hîncu
Vlad Ionut Popescu
The Waiter
Nelu Serghei
Director Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga
Writer Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga
Cast and Crew

Film details

Country Romania
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2024
World premiere 14 March 2024
Release date
14 March 2024 Lithuania N13
20 September 2024 Romania
Worldwide Gross $4,610
Production Atelier de Film UNATC, Green Cat Film
Also known as
Where Elephants Go, Gdzie idą słonie, Unde merg elefanții, Εκεί που πάνε οι ελέφαντες, 大象去哪儿了

Film rating

7.2
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
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