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Poster of Bastar
7.2
Kinoafisha Films Bastar
7.2

Bastar

, 2024
Bastar: The Naxal Story
India / Crime, Drama / 18+
Poster of Bastar
7.2

Synopsis

Based on the real-life incidents of Naxals in Chattisgarh of the Bastar rebellion that broke out in 1910 in present day Chattisgarh.

Cast

Adah Sharma
Neerja Madhavan
Shilpa Shukla
Neelam Nagpal
Subrat Dutta
Kishor Kadam
Rajendra Karma
Raima Sen
Vanya Roy
Shah Zain Alam
Army Man
Sachin Bansode
Purnendu Bhattacharya
Narayan Bagchi
Anangsha Biswas
Lakshmi
Sanjay Borkar
Gynaecologist
Vikrant Chaturvedi
Arunabh Mukherjee
Vatsa Chug
Child From The Orphanage
Director Vipul Amrutlal Shah, Sudipto Sen
Writer Vipul Amrutlal Shah, Amarnath Jha, Rama Joga Rao Tata, Sudipto Sen
Composer Bishakh Jyoti
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2024
Online premiere 17 May 2024
World premiere 15 March 2024
Release date
15 March 2024 Great Britain 18
15 March 2024 India A
15 March 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $4,266
Production A Vipul Amrutlal Shah Production, Last Monk media, Sunshine Pictures
Also known as
Bastar: The Naxal Story, Bastar, Bastar - The Naxal Story, बस्तर द नक्सल स्टोरी, بستر: داستان ناگزال

Film rating

7.2
Rate 15 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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