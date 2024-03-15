Cast
Adah Sharma
Neerja Madhavan
Shilpa Shukla
Neelam Nagpal
Kishor Kadam
Rajendra Karma
Purnendu Bhattacharya
Narayan Bagchi
Sanjay Borkar
Gynaecologist
Vikrant Chaturvedi
Arunabh Mukherjee
Vatsa Chug
Child From The Orphanage
Cast and Crew
Director
Vipul Amrutlal Shah, Sudipto Sen
Writer
Vipul Amrutlal Shah, Amarnath Jha, Rama Joga Rao Tata, Sudipto Sen
Composer
Bishakh Jyoti
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 4 minutes
Production year
2024
Online premiere
17 May 2024
World premiere
15 March 2024
Release date
|15 March 2024
|Great Britain
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|18
|15 March 2024
|India
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|A
|15 March 2024
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$4,266
Production
A Vipul Amrutlal Shah Production, Last Monk media, Sunshine Pictures
Also known as
Bastar: The Naxal Story, Bastar, Bastar - The Naxal Story, बस्तर द नक्सल स्टोरी, بستر: داستان ناگزال