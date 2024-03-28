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Poster of Thangalaan
7.1
Kinoafisha Films Thangalaan
7.1

Thangalaan

, 2024
Thangalaan
India / Action, Adventure, Drama / 18+
Poster of Thangalaan
7.1

Synopsis

Based on the true events that revolve around the lives of mine workers in the Kolar Gold Fields, Karnataka.

Cast

Chiyaan Vikram
Thangalaan
Malavika Mohanan
Aarathi
Pasupathy
Daniel Caltagirone
Daniel Caltagirone
Parvathy Thiruvothu
Gangamma
Hari Krishnan
Preeti Karan
Vettai Muthukumar
Arjun Anbudan
Asokan
Krish Hassan
Actor
Director Pa. Ranjith
Writer Azhagiyae Periyavan, Pa. Ranjith, Tamizh Prabha
Composer G.V. Prakash Kumar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 36 minutes
Production year 2024
Online premiere 10 December 2024
World premiere 28 March 2024
Release date
15 August 2024 Great Britain 15
15 August 2024 India UA
28 March 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $504,376
Production Studio Green, Neelam Productions
Also known as
Thangalaan, Chiyaan 61, थंगालान, Thangalan

Film rating

7.1
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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