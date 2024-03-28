Cast
Chiyaan Vikram
Thangalaan
Parvathy Thiruvothu
Gangamma
Cast and Crew
Director
Pa. Ranjith
Writer
Azhagiyae Periyavan, Pa. Ranjith, Tamizh Prabha
Composer
G.V. Prakash Kumar
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 36 minutes
Production year
2024
Online premiere
10 December 2024
World premiere
28 March 2024
Release date
|15 August 2024
|Great Britain
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|15
|15 August 2024
|India
|
|UA
|28 March 2024
|UAE
|
|TBC
Worldwide Gross
$504,376
Production
Studio Green, Neelam Productions
Also known as
Thangalaan, Chiyaan 61, थंगालान, Thangalan