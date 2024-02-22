Cast
Vidyut Jammwal
Siddharth Dixit (Siddhu)
Rajendra Shisatkar
Siddhu's father
Shalaka Pawar
Siddhu's mother
Cast and Crew
Director
Aditya Datt
Writer
Rehan Khan, Aditya Datt, Sarim Momin, Mohinder Pratap Singh
Composer
Tanishk Bagchi, Vikram Montrose, Mithun Sharma
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 40 minutes
Production year
2024
Online premiere
26 April 2024
World premiere
22 February 2024
Release date
|23 February 2024
|Great Britain
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|15
|23 February 2024
|India
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|23 February 2024
|Indonesia
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|17+
|22 February 2024
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$164,304
Production
Action Hero Films, PZ Pictures
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