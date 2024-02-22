Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Crakk: Jeetegaa Toh Jiyegaa
6.2
Kinoafisha Films Crakk: Jeetegaa Toh Jiyegaa
6.2

Crakk: Jeetegaa Toh Jiyegaa

, 2024
Craak-Jeetegaa... Toh Jiyegaa
India / Action, Sport / 18+
Poster of Crakk: Jeetegaa Toh Jiyegaa
6.2

Synopsis

It follows the journey of a man from the slums of Mumbai to the world of extreme underground sports.

Cast

Vidyut Jammwal
Siddharth Dixit (Siddhu)
Arjun Rampal
Arjun Rampal
Dev
Nora Fatehi
Alia
Amy Jackson
Amy Jackson
Patricia Novak
Ankit Mohan
Nihal Dixit
Jamie Lever
Junaida
Bijay Anand
Mark
Rajendra Shisatkar
Siddhu's father
Shalaka Pawar
Siddhu's mother
Michael Owusu
Zack
Director Aditya Datt
Writer Rehan Khan, Aditya Datt, Sarim Momin, Mohinder Pratap Singh
Composer Tanishk Bagchi, Vikram Montrose, Mithun Sharma
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 2024
Online premiere 26 April 2024
World premiere 22 February 2024
Release date
23 February 2024 Great Britain 15
23 February 2024 India
23 February 2024 Indonesia 17+
22 February 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $164,304
Production Action Hero Films, PZ Pictures
Also known as
Crakk: Jeetega... Toh Jiyegaa, Craak-Jeetegaa... Toh Jiyegaa, Crakk - Jeethegaa Toh Jiyegaa!, Crakk: Jeetega Toh Jiyegaa, Crakk: Jeetegaa Toh Jiyegaa, Ekstreemsport, क्रैक: जीतेगा... तो जिएगा, 生死极限

Film rating

6.2
Rate 14 votes
4.7 IMDb
Updated 14 August 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more