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Poster of Scoop
6.5
Scoop - Trailer
Kinoafisha Films Scoop
6.5

Scoop

, 2024
Scoop
Great Britain / Biography, Drama / 18+
Trailers
Poster of Scoop
6.5
Scoop - Trailer
Scoop  Trailer

Synopsis

The inside track of the women that broke through the Buckingham Palace establishment to secure the scoop of the decade which led to the catastrophic fall from grace of Prince Andrew.

Cast

Gillian Anderson
Gillian Anderson
Emily Maitlis
Rufus Sewell
Rufus Sewell
Prince Andrew
Keeley Hawes
Keeley Hawes
Romola Garai
Romola Garai
Billie Piper
Billie Piper
Sam McAlister
Richard Goulding
Raffaello Degruttola
Gavin Spokes
Gavin Spokes
Paul Popplewell
Editor
Connor Swindells
Connor Swindells
Jae Donnelly
Kate Fleetwood
Kate Fleetwood
Annette Witheridge
Jennifer Winn
Young Girl
Director Philip Martin
Writer Samantha McAlister, Peter Moffat, Geoff Bussetil
Composer Anne Nikitin, Hannah Peel
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2024
Online premiere 4 April 2024
World premiere 27 March 2024
Production The Lighthouse Film and TV, Voltage TV
Also known as
Scoop, La gran exclusiva, A Grande Entrevista, Atlatma, Cuộc Phỏng Vấn Sốt Dẻo, Ekskluziva, Exclusivité, Interjú a herceggel, Marele interviu, Mocny temat, Scoop - Ein royales Interview, Ексклузива, Королівський ексклюзив, Сенсация, グレート・スクープ, 独家内幕, 独家新闻, 王室丑闻夜, 皇室丑闻夜, 皇室醜聞夜

Film rating

6.5
Rate 14 votes
6.5 IMDb
Updated 17 February 2026

Film Trailers

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Quotes

Prince Andrew I don't know why everyone's so upset about my friendship with Mr. Epstein. I knew Jimmy Savile so much better.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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