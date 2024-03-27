Cast
Cast and Crew
Director
Philip Martin
Writer
Samantha McAlister, Peter Moffat, Geoff Bussetil
Composer
Anne Nikitin, Hannah Peel
Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2024
Online premiere
4 April 2024
World premiere
27 March 2024
Production
The Lighthouse Film and TV, Voltage TV
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