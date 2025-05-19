Menu
IMDb Rating: 5.6
3 posters
Kinoafisha Films Highest 2 Lowest

Highest 2 Lowest

Highest 2 Lowest
Synopsis

When a titan music mogul, widely known as having the “best ears in the business”, is targeted with a ransom plot, he is jammed up in a life-or-death moral dilemma.

Highest 2 Lowest - trailer
Highest 2 Lowest  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2025
Online premiere 4 September 2025
World premiere 19 May 2025
Release date
22 August 2025 France
31 December 2025 USA
Worldwide Gross $1,500,000
Production 40 Acres & A Mule Filmworks, A/Vantage Pictures, A24
Also known as
Highest 2 Lowest, Del cielo al infierno, Luta de Classes, Od góry do dołu, Từ Đỉnh Cao Đến Vực Sâu, З раю в пекло, Сверху вниз, 上流× 下流, 上流×下流, 天国と地獄 Highest 2 Lowest
Director
Spike Lee
Spike Lee
Cast
Denzel Washington
Denzel Washington
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
Dean Winters
Dean Winters
Ilfenesh Hadera
Ilfenesh Hadera
Michael Potts
Michael Potts
Cast and Crew

Film rating

6.8
15 votes
5.6 IMDb
Film Reviews
Film Trailers
Highest 2 Lowest - trailer
Highest 2 Lowest Trailer
Highest 2 Lowest - teaser
Highest 2 Lowest Teaser
