Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 6.2
5 posters
A Big, Bold, Beautiful Journey

A Big, Bold, Beautiful Journey

A Big, Bold, Beautiful Journey
Synopsis

An imaginative tale of two strangers and the unbelievable journey that connects them.
A Big, Bold, Beautiful Journey - trailer 2
A Big, Bold, Beautiful Journey  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2025
World premiere 8 May 2025
Release date
25 September 2025 Russia
18 September 2025 Argentina +13
8 May 2025 Australia
18 September 2025 Brazil
19 September 2025 Bulgaria
19 September 2025 Canada
18 September 2025 Chile 14
18 October 2025 China
18 September 2025 Colombia
18 September 2025 Croatia
2 October 2025 Czechia
18 September 2025 Dominican Republic
1 October 2025 France
18 September 2025 Georgia R
8 May 2025 Germany
19 September 2025 Great Britain
18 September 2025 Greece
18 September 2025 Guatemala
18 September 2025 Hong Kong
18 September 2025 Hungary 12
18 September 2025 Iceland Unrated
19 September 2025 India
19 September 2025 Indonesia
19 September 2025 Ireland 15A
9 October 2025 Israel
9 October 2025 Italy
19 December 2025 Japan
18 September 2025 Kazakhstan 16+
18 September 2025 Kyrgyzstan 16+
17 October 2025 Latvia 12+
18 September 2025 Lebanon
19 September 2025 Lithuania
18 September 2025 Macao C
18 September 2025 Mexico
18 September 2025 Moldova AP 12
18 September 2025 Montenegro o.A.
25 September 2025 Netherlands 9
19 September 2025 New Zealand M
19 September 2025 Pakistan
18 September 2025 Peru
17 September 2025 Philippines
19 September 2025 Poland
18 September 2025 Puerto Rico R
18 September 2025 Qatar
19 September 2025 Romania
18 September 2025 Serbia o.A.
18 September 2025 Singapore
3 October 2025 South Africa
24 October 2025 South Korea
9 May 2025 Spain
9 October 2025 Taiwan, Province of China
16 October 2025 Thailand
9 May 2025 Turkey
18 September 2025 UAE 18TC
9 May 2025 USA
18 September 2025 Ukraine
18 September 2025 Uzbekistan
19 September 2025 Viet Nam
Worldwide Gross $8,057,447
Production Columbia Pictures, 30WEST, Imperative Entertainment
Also known as
A Big Bold Beautiful Journey, El gran viaje de tu vida, El gran viaje tu vida, Veliko hrabro predivno putovanje, Большое смелое красивое путешествие, A Grande Viagem da Sua Vida, Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk, Didelė drąsi graži kelionė, Hành Trình Rực Rỡ Ta Đã Yêu, Liels, drosmīgs, skaists ceļojums, Mágikus, merész, meseszép utazás, O călătorie însemnată, îndrăzneață, încântătoare, Pikk pöörane ja ilus teekond, Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem, Un Beau Grand Voyage Audacieux, Un gran viaje atrevido y maravilloso, Velká odvážná nádherná cesta, Wielka, odważna, piękna podróż, Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι, Велика Смілива Красива Подорож, Голямо дръзко красиво приключение, 奇幻導航, 白日夢接夢, 绮梦之旅
Director
Kogonada
Kogonada
Cast
Margot Robbie
Margot Robbie
Colin Farrell
Colin Farrell
Phoebe Waller-Bridge
Phoebe Waller-Bridge
Jodie Turner-Smith
Jodie Turner-Smith
Lily Rabe
Lily Rabe
Cast and Crew

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6.2 IMDb
Write review
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Atlantis Kino
09:15 19:35 from 750 ₽ 00:20
Kinokvartal na Varshavskoy
12:15 from 240 ₽ 19:05 from 440 ₽
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers
A Big, Bold, Beautiful Journey - trailer 2
A Big, Bold, Beautiful Journey Trailer 2
A Big, Bold, Beautiful Journey - trailer
A Big, Bold, Beautiful Journey Trailer
Stills

«A Big, Bold, Beautiful Journey» now playing

Tomorrow 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 1
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
09:15 19:35 from 750 ₽ 00:20
Kinokvartal na Varshavskoy
Varshavskaya
2D
12:15 from 240 ₽ 19:05 from 440 ₽
Kinomaks Prazhskaya
Prazhskaya
2D
10:40 from 300 ₽ 13:00 from 430 ₽ 15:30 from 430 ₽ 20:10 from 600 ₽
