|9 February 2024
|Azerbaijan
|9 February 2024
|Bulgaria
|6 December 2024
|Finland
|S
|26 June 2024
|France
|1 August 2024
|Germany
|22 August 2024
|Hong Kong
|1 August 2024
|Israel
|All
|1 May 2024
|Italy
|13 December 2024
|Japan
|9 February 2024
|Kyrgyzstan
|9 February 2024
|Moldova
|4 July 2024
|Netherlands
|AL
|25 December 2024
|Norway
|1 January 2025
|South Korea
|ALL
|2 August 2024
|Spain
|7
|7 June 2024
|Taiwan
|0+
|9 February 2024
|Tajikistan
|9 February 2024
|USA
|9 February 2024
|Uzbekistan