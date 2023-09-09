Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Monk and the Gun
7.4
The Monk and the Gun - Trailer
Kinoafisha Films The Monk and the Gun
7.4

The Monk and the Gun

, 2023
The Monk and the Gun
Bhutan, France, Taiwan, USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Monk and the Gun
7.4
The Monk and the Gun - Trailer
The Monk and the Gun  Trailer

Synopsis

Kingdom of Bhutan, 2006. Modernization has finally arrived. Bhutan becomes the last country in the world to connect to the internet and television, and now the biggest change of all: democracy. To teach the people how to vote, the authorities organize a mock election, but the locals seem unconvinced. Travelling to rural Bhutan where religion is more popular than politics, the election supervisor discovers that a monk is planning a mysterious ceremony for the election day.

Cast

Harry Einhorn
Ronald Coleman
Pema Zangmo Sherpa
Tshering Yangden
Tandin Wangchuk
Tashi
Tandin Phubz
Phurba
Tandin Sonam
Benji
Kelsang Choejay
Lama
Choeying Jatsho
Choephel
Deki Lhamo
Tshomo
Yuphel Lhendup Selden
Yuphel
Phub Dorji
Ap Penjor
Director Pawo Choyning Dorji
Writer Pawo Choyning Dorji
Composer Frederic Alvarez
Cast and Crew

Film details

Country Bhutan / France / Taiwan / USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2023
Online premiere 5 July 2024
World premiere 9 September 2023
Release date
9 February 2024 Azerbaijan
9 February 2024 Bulgaria
6 December 2024 Finland S
26 June 2024 France
1 August 2024 Germany
22 August 2024 Hong Kong
1 August 2024 Israel All
1 May 2024 Italy
13 December 2024 Japan
9 February 2024 Kyrgyzstan
9 February 2024 Moldova
4 July 2024 Netherlands AL
25 December 2024 Norway
1 January 2025 South Korea ALL
2 August 2024 Spain 7
7 June 2024 Taiwan 0+
9 February 2024 Tajikistan
9 February 2024 USA
9 February 2024 Uzbekistan
Budget $480,000
Worldwide Gross $1,509,895
Production Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production, Journey to The East Films, Tomson Films
Also known as
The Monk and the Gun, El monje y el rifle, Munken og geværet, Was will der Lama mit dem Gewehr?, 不丹沒有槍, C'era una volta in Bhutan, Chongeul deun seunim, Ha'Nazir Ve'Ha'Ro've, Le Moine et le Fusil, Mnich i karabin, Munken och geväret, O Monge e a Espingarda, Once Upon a Time in Bhutan..., Szerzetes fegyverrel, お坊さまと鉄砲, Le Moine au fusil

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 3 July 2024

Film Trailers

All trailers
The Monk and the Gun - Trailer
The Monk and the Gun Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Tshering Yangden Have you heard about it?
Tashi Heard about what?
Tshering Yangden Elections.
Tashi Is that a new pig disease?
Tshering Yangden Pig disease?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Interstellar
Interstellar
2014, USA / Great Britain, Sci-Fi
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more