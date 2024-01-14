Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Naa Saami Ranga
5.6
Kinoafisha Films Naa Saami Ranga
5.6

Naa Saami Ranga

, 2024
Naa Saami Ranga
India / Drama / 18+
Poster of Naa Saami Ranga
5.6

Synopsis

The story of the film is loosely based on real events that occurred during the 1980s and 1990s in Thrissur.

Cast

Nagarjuna Akkineni
Kishtayya
Allari Naresh
Anji
Raj Tarun
Bhaskar
Ashika Ranganath
Varalaxmi
Mirnaa
Manga
Rukshar Dhillon
Kumari
Nassar
Peddayya
Rao Ramesh
Varadaraju
Harsha Vardhan
Police Officer
Ravi Varma
Lakshmi Pathi
Harshavardhan
Police Officer
Director Vijay Binni
Writer Vijay Binni, Prasanna Kumar Bezawada, Sai Krishna Biyyapu
Composer M.M. Keeravani
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2024
World premiere 14 January 2024
Release date
15 January 2024 Great Britain 15
14 January 2024 India UA
29 August 2026 UAE
Budget 450,000,000 INR
Worldwide Gross $30,693
Production People Media Factory, Srinivasaa Silver Screen
Also known as
Naa Saami Ranga, నా సామి రంగ, Naa Saamy Ranga

Film rating

5.6
Rate 11 votes
4.5 IMDb
Updated 10 January 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more