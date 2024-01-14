Cast
Nagarjuna Akkineni
Kishtayya
Ashika Ranganath
Varalaxmi
Harsha Vardhan
Police Officer
Harshavardhan
Police Officer
Cast and Crew
Director
Vijay Binni
Writer
Vijay Binni, Prasanna Kumar Bezawada, Sai Krishna Biyyapu
Composer
M.M. Keeravani
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
2024
World premiere
14 January 2024
Release date
|15 January 2024
|Great Britain
|
|15
|14 January 2024
|India
|
|UA
|29 August 2026
|UAE
|
|
Budget
450,000,000 INR
Worldwide Gross
$30,693
Production
People Media Factory, Srinivasaa Silver Screen
Also known as
Naa Saami Ranga, నా సామి రంగ, Naa Saamy Ranga