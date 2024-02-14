Cast
Miguel Ángel Muñoz
Christian Santiago
Rosabell Laurenti Sellers
Young girl
Marielle Jaffe
Tanner Tarlton
Cast and Crew
Director
Klaus Menzel
Writer
Klaus Menzel, Douglas Day Stewart
Composer
Pedro Schlosser
Film details
Country
Spain / Italy / Romania / USA
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2024
World premiere
14 February 2024
Release date
|14 February 2024
|Azerbaijan
|
|
|14 February 2024
|Bulgaria
|
|
|14 February 2024
|Kyrgyzstan
|
|
|14 February 2024
|Moldova
|
|
|14 February 2024
|Tajikistan
|
|
|14 February 2024
|USA
|
|
|14 February 2024
|Uzbekistan
|
|
Budget
$30,000,000
Production
Quality Films, Accident Films, Gondola Films
Also known as
What About Love, Aga armastus, Entäpä rakkaus, Hva med kjærlighet, Hvad med kærlighed, Как насчет любви?, The Accident