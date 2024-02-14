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Poster of What About Love
7.1
Kinoafisha Films What About Love
7.1

What About Love

, 2024
What About Love
Spain, Italy, Romania, USA / Drama, Romantic / 18+
Poster of What About Love
7.1

Synopsis

Two young lovers change the lives of their parents forever when the parents learn from the joyful experience of their kids, and allow themselves to again find their love.

Cast

Sharon Stone
Sharon Stone
Linda Tarlton
Iain Glen
Iain Glen
Freddy Maguire
Andy Garcia
Andy Garcia
Peter Tarlton
José Coronado
José Coronado
Rafael Santiago
Maia Morgenstern
Sister Martina
Miguel Ángel Muñoz
Christian Santiago
Kamaliya
Corneliu Ulici
Corneliu Ulici
Radu Iacoban
Rosabell Laurenti Sellers
Young girl
Marielle Jaffe
Tanner Tarlton
Sara Lazzaro
Sara Lazzaro
Pretty Girl
Director Klaus Menzel
Writer Klaus Menzel, Douglas Day Stewart
Composer Pedro Schlosser
Cast and Crew

Film details

Country Spain / Italy / Romania / USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2024
World premiere 14 February 2024
Release date
14 February 2024 Azerbaijan
14 February 2024 Bulgaria
14 February 2024 Kyrgyzstan
14 February 2024 Moldova
14 February 2024 Tajikistan
14 February 2024 USA
14 February 2024 Uzbekistan
Budget $30,000,000
Production Quality Films, Accident Films, Gondola Films
Also known as
What About Love, Aga armastus, Entäpä rakkaus, Hva med kjærlighet, Hvad med kærlighed, Как насчет любви?, The Accident

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Updated 26 August 2024
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