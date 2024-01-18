Cast
Eliška Balzerová
Anezka Tichá
Hynek Čermák
Frank Kostka
Tatiana Dyková
Vivien Kostková
Yvona Stolarová
Marie Kostková
Simona Lewandowská
Denisa
Cast and Crew
Director
Jiří Vejdělek
Writer
Jiří Vejdělek, Evzen Bocek
Composer
Ondrej Hokr
Film details
Country
Czechia
Production year
2023
World premiere
18 January 2024
Release date
|18 January 2024
|Azerbaijan
|
|
|18 January 2024
|Czechia
|
|
Worldwide Gross
$2,262,820
Production
Evolution Films
Also known as
Aristokratka ve varu, Poslední aristokratka 2