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Poster of Aristokratka ve varu
6.0
Kinoafisha Films Aristokratka ve varu
6.0

Aristokratka ve varu

, 2023
Aristokratka ve varu
Czechia / Comedy / 18+
Poster of Aristokratka ve varu
6.0

Cast

Eliška Balzerová
Anezka Tichá
Hynek Čermák
Frank Kostka
Pavel Liška
Krása
Martin Pechlát
Josef
Tatiana Dyková
Vivien Kostková
Yvona Stolarová
Marie Kostková
Zdenek Piskula
Max
Simona Lewandowská
Denisa
Tomás Jerábek
Jarda Sváb
Petra Nesvacilova
Vostrá
Director Jiří Vejdělek
Writer Jiří Vejdělek, Evzen Bocek
Composer Ondrej Hokr
Cast and Crew

Film details

Country Czechia
Production year 2023
World premiere 18 January 2024
Release date
18 January 2024 Azerbaijan
18 January 2024 Czechia
Worldwide Gross $2,262,820
Production Evolution Films
Also known as
Aristokratka ve varu, Poslední aristokratka 2

Film rating

6.0
Rate 13 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 5 February 2025
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