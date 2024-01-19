Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sixty Minutes
5.6
Sixty Minutes - Trailer
Kinoafisha Films Sixty Minutes
5.6

Sixty Minutes

, 2024
60 Minuten
Germany / Action, Drama, Sport / 18+
Trailers
Poster of Sixty Minutes
5.6
Sixty Minutes - Trailer
Sixty Minutes  Trailer

Synopsis

Desperate to keep custody of his daughter, a mixed martial arts fighter abandons a big match and races across Berlin to attend her birthday party.

Cast

Emilio Sakraya
Emilio Sakraya
Octavio Bergmann
Dennis Mojen
Paul
Marie Mouroum
Cosima
Florian Schmidtke
Winkler
Paul Wollin
Chino
Aristo Luis
Benko
José Barros
Rico
Vassilis Koukalani
Marco Bergmann
Janna Striebeck
Eva Bergmann
Morik Heydo
Leonie
Director Oliver Kienle
Writer Philip Koch, Oliver Kienle
Composer Michael Kadelbach
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2024
Online premiere 19 January 2024
World premiere 19 January 2024
Production Nocturna Productions, W&B Television
Also known as
60 Minuten, Sixty Minutes, 60 minutos, Soixante minutes, 60 Dakika, 60 minut, 60 Minute, 60 minuter, 60 minuti, 60 minutit, 60 minutter, 60 perc, 60 минут, 60 минута, 60ミニッツ, Sessenta Minutos, Шістдесят хвилин, 斗阵60分, 鬥陣60分, 斗阵60分钟, شصت دقیقه, 60 Minutes, Шестьдесят минут, 60 Minuta, 60 دقيقة

Film rating

5.6
Rate 15 votes
5.7 IMDb
Updated 21 December 2023

Film Trailers

All trailers
Sixty Minutes - Trailer
Sixty Minutes Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more