Cast
Florian Schmidtke
Winkler
Vassilis Koukalani
Marco Bergmann
Janna Striebeck
Eva Bergmann
Cast and Crew
Director
Oliver Kienle
Composer
Michael Kadelbach
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2024
Online premiere
19 January 2024
World premiere
19 January 2024
Production
Nocturna Productions, W&B Television
Also known as
60 Minuten, Sixty Minutes, 60 minutos, Soixante minutes, 60 Dakika, 60 minut, 60 Minute, 60 minuter, 60 minuti, 60 minutit, 60 minutter, 60 perc, 60 минут, 60 минута, 60ミニッツ, Sessenta Minutos, Шістдесят хвилин, 斗阵60分, 鬥陣60分, 斗阵60分钟, شصت دقیقه, 60 Minutes, Шестьдесят минут, 60 Minuta, 60 دقيقة