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Poster of Joram
7.2
Kinoafisha Films Joram
7.2

Joram

, 2023
Joram
India / Action, Adventure, Crime / 18+
Poster of Joram
7.2

Synopsis

A man goes on the run from the police with his infant daughter when he is wrongfully suspected of a crime.

Cast

Manoj Bajpayee
Manoj Bajpayee
Bala
Mohammed Zeeshan Ayyub
Ratnakar Bagul
Tannishtha Chatterjee
Tannishtha Chatterjee
Vaano
Kajal Keshav
Lady Constable Sathe (Mumbai)
Apurva Mahesh
Manju
Amrendra Sharma
Samson
Sunil Jadhav
ACP Raje
Bharati Perwani
Lady Constable Khare (Mumbai)
Jacky Bhavsar
Constable Muchaki
Dhaniram Prajapati
Devender
Director Devashish Makhija
Writer Devashish Makhija
Composer Mangesh Dhakde, Vinamra Pancharia, Pratul Vishera
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2023
Online premiere 2 February 2024
World premiere 25 January 2023
Release date
7 December 2023 Germany
8 December 2023 Great Britain 15
8 December 2023 India UA
8 December 2023 UAE
Worldwide Gross $6,005
Production MakhijaFilm, Zee Studios
Also known as
Joram, Jarom, 乔拉姆

Film rating

7.2
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Updated 6 December 2023
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