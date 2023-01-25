Cast
Mohammed Zeeshan Ayyub
Ratnakar Bagul
Kajal Keshav
Lady Constable Sathe (Mumbai)
Bharati Perwani
Lady Constable Khare (Mumbai)
Jacky Bhavsar
Constable Muchaki
Dhaniram Prajapati
Devender
Cast and Crew
Director
Devashish Makhija
Writer
Devashish Makhija
Composer
Mangesh Dhakde, Vinamra Pancharia, Pratul Vishera
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2023
Online premiere
2 February 2024
World premiere
25 January 2023
Release date
|7 December 2023
|Germany
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|8 December 2023
|Great Britain
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|15
|8 December 2023
|India
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|UA
|8 December 2023
|UAE
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Worldwide Gross
$6,005
Production
MakhijaFilm, Zee Studios