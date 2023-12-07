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Poster of The World's First Christmas
5.2
The World's First Christmas - Trailer
Kinoafisha Films The World's First Christmas
5.2

The World's First Christmas

, 2023
O Primeiro Natal do Mundo
Brazil / Comedy / 18+
Trailers
Poster of The World's First Christmas
5.2
The World's First Christmas - Trailer
The World's First Christmas  Trailer

Synopsis

A young girl wishes Christmas was over for good, and her wish is granted with unexpected consequences.

Cast

Lázaro Ramos
Lázaro Ramos
Pepê
Fabiana Karla
Silvana
Igor Jansen
Arthur
Yasmin Londuik
Nanda
Ingrid Guimarães
Tina
Theo Matos
Gael
Valen Gaspar
Maju
Wilson Rabelo
Seu Ivo
Stella Miranda
Dona Paula
Cezar Maracujá
Jovelino
Director Susana Garcia, Gigi Soares
Writer Julia Lordello, Carolina Minardi, Guilherme Ruiz, Leandro Soares
Composer Berna Ceppas
Cast and Crew

Film details

Country Brazil
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2023
Online premiere 7 December 2023
World premiere 7 December 2023
Budget $2,000,000
Production Camisa Listrada
Also known as
O Primeiro Natal do Mundo, World's First Christmas, Dünyadaki İlk Noel, Il primo Natale del mondo, Pierwsze Boże Narodzenie, 消えたクリスマス ～愛の魔法でもう一度～, The World's First Christmas, La Primera Navidad

Film rating

5.2
Rate 11 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 11 June 2024

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The World's First Christmas - Trailer
The World's First Christmas Trailer
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