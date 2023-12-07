Cast
Stella Miranda
Dona Paula
Cast and Crew
Director
Susana Garcia, Gigi Soares
Writer
Julia Lordello, Carolina Minardi, Guilherme Ruiz, Leandro Soares
Composer
Berna Ceppas
Film details
Country
Brazil
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2023
Online premiere
7 December 2023
World premiere
7 December 2023
Budget
$2,000,000
Production
Camisa Listrada
Also known as
O Primeiro Natal do Mundo, World's First Christmas, Dünyadaki İlk Noel, Il primo Natale del mondo, Pierwsze Boże Narodzenie, 消えたクリスマス ～愛の魔法でもう一度～, The World's First Christmas, La Primera Navidad