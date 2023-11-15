Alice, having survived the previous installment of the Nightmare series, finds the deadly dreams of Freddy Krueger starting once again. This time, the taunting murderer is striking through the sleeping mind of Alice's unborn child. His intention is to be "born again" into the real world. The only one who can stop Freddy is his dead mother, but can Alice free her spirit in time to save her own son?
ProductionNew Line Cinema, Heron Communications, Smart Egg Pictures
Also known as
A Nightmare on Elm Street: The Dream Child, A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child, Pesadilla 5: El niño de los sueños, Pesadilla en la calle del infierno 5: ha nacido el hijo de Freddy, Terror på Elm Street 5 - The Dream Child, A Hora do Pesadelo 5: O Maior Horror de Freddy, A Nightmare on Elm St.: Dream Child, A Nightmare on Elm Street 5 - The Dream Child, Ác Mộng Phố Elm 5: Đứa Trẻ Trong Mơ, Coșmarul de pe Elm Street 5: Copilul din vis, Elm Sokağı Kabusu 5: Hayal Çocuk, Elmi tänava luupainaja 5, Freddy 5 : L'Enfant du cauchemar, Freddy 5: L'héritier du rêve, Freddys sidste mareridt, Kabus 5 - Hayal çocuk, Koszmar z ulicy Wiązów 5: Dziecko snów, L'Enfant du cauchemar, Mardrömmen på Elm Street 5 - mardrömmarnas barn, Martröð á Elmarsstræti: Drauma barnið, Nightmare 5 - Il mito, Nightmare on Elm Street 5, Nightmare on Elm Street 5 - Das Trauma, Nightmare on Elm Street: Das Trauma, Nočná mora v Elm Street 5: Dieťa sna, Noční můra v Elm Street 5: Dítě snu, Painajainen Elm Streetillä 5 - painajaisten lapsi, Pesadelo em Elm Street 5, Pesadilla en Elm Street 5, Pesadilla en Elm Street 5: El niño de los sueños, Pesadilla en la calle del infierno 5: ¡ha nacido el hijo de Freddy!, Rémálom az Elm utcában 5. - Az álomgyerek, Strava u Ulici brestova 5: Dete snova, Strava u Ulici brijestova 5: Dijete snova, Terror på Elm Street 5, Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες Νο 5, Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες Νο 5: Ο Φρέντυ μπαμπάς, Жах на вулиці В'язів 5: Дитина сну, Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна, Кошмари на Елм стрийт 5: Детето на сънищата, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट ५: ड्रीम चाइल्ड, エルム街の悪夢5 ザ・ドリーム・チャイルド, 半夜鬼上床5：猛鬼怪胎, 猛鬼街5：夜夜鬼缠身, 猛鬼街5：猛鬼怪胎, 猛鬼街第五集, A Nightmare on Elm Street Part 5: The Dream Child, Freddy - Chapitre 5 - L'Enfant du cauchemar, Freddy 5 - L'Enfant du cauchemar, エルム街の悪夢 5 ザ・ドリームチャイルド, Freddy 5 : L'héritier du rêve, Pesadilla en la Calle del Infierno 5, Pesadilla en la Calle Elm 5 El Niño de los Sueños, A Nightmare On Elm Street 5, Freddy 5, Painajainen Elm Streetillä 5 – Painajaisten lapsi, Rémálom az Elm utcában 5.: Az álomgyerek, エルム街の悪夢5 ザ・ドリームチャイルド, 猛鬼街5
Film rating
5.1
Rate10 votes
5.1IMDb
Updated 15 November 2023
Stills
Quotes
[disguised as Dan Jordan]
Freddy KruegerKids... always a disappointment.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.