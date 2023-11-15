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Poster of Nightmare on Elm Street 5
5.1
Kinoafisha Films Nightmare on Elm Street 5
5.1

Nightmare on Elm Street 5

, 1989
A Nightmare on Elm Street: The Dream Child
USA / Fantasy, Horror / 18+
Poster of Nightmare on Elm Street 5
5.1

Synopsis

Alice, having survived the previous installment of the Nightmare series, finds the deadly dreams of Freddy Krueger starting once again. This time, the taunting murderer is striking through the sleeping mind of Alice's unborn child. His intention is to be "born again" into the real world. The only one who can stop Freddy is his dead mother, but can Alice free her spirit in time to save her own son?

Cast

Robert Englund
Robert Englund
Freddy Krueger
Lisa Wilcox
Alice
Steven Grives
Michael Bailey Smith
Jill Adler
Kelly Jo Minter
Yvonne
Danny Hassel
Dan
Erika Anderson
Greta
Nicholas Mele
Dennis Johnson
Joe Seely
Mark
Valorie Armstrong
Mrs. Jordan
Burr DeBenning
Mr. Jordan
Director Stephen Hopkins
Writer Wes Craven, Leslie Bohem, John Skipp, Craig Spector
Composer Jay Ferguson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1989
World premiere 11 August 1989
Release date
7 December 1989 Australia M
1 June 1990 Brazil 12
4 February 1993 Czechia 15+
11 May 1990 Finland K-18
5 August 1990 France 12
8 February 1990 Germany 16
11 May 1990 Great Britain 18
8 June 1990 Ireland 18
1 January 1990 Japan G
5 April 1991 Netherlands 16
17 May 1991 Portugal M/16
25 March 1990 Spain 16
11 August 1989 USA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $22,168,359
Production New Line Cinema, Heron Communications, Smart Egg Pictures
Also known as
A Nightmare on Elm Street: The Dream Child, A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child, Pesadilla 5: El niño de los sueños, Pesadilla en la calle del infierno 5: ha nacido el hijo de Freddy, Terror på Elm Street 5 - The Dream Child, A Hora do Pesadelo 5: O Maior Horror de Freddy, A Nightmare on Elm St.: Dream Child, A Nightmare on Elm Street 5 - The Dream Child, Ác Mộng Phố Elm 5: Đứa Trẻ Trong Mơ, Coșmarul de pe Elm Street 5: Copilul din vis, Elm Sokağı Kabusu 5: Hayal Çocuk, Elmi tänava luupainaja 5, Freddy 5 : L'Enfant du cauchemar, Freddy 5: L'héritier du rêve, Freddys sidste mareridt, Kabus 5 - Hayal çocuk, Koszmar z ulicy Wiązów 5: Dziecko snów, L'Enfant du cauchemar, Mardrömmen på Elm Street 5 - mardrömmarnas barn, Martröð á Elmarsstræti: Drauma barnið, Nightmare 5 - Il mito, Nightmare on Elm Street 5, Nightmare on Elm Street 5 - Das Trauma, Nightmare on Elm Street: Das Trauma, Nočná mora v Elm Street 5: Dieťa sna, Noční můra v Elm Street 5: Dítě snu, Painajainen Elm Streetillä 5 - painajaisten lapsi, Pesadelo em Elm Street 5, Pesadilla en Elm Street 5, Pesadilla en Elm Street 5: El niño de los sueños, Pesadilla en la calle del infierno 5: ¡ha nacido el hijo de Freddy!, Rémálom az Elm utcában 5. - Az álomgyerek, Strava u Ulici brestova 5: Dete snova, Strava u Ulici brijestova 5: Dijete snova, Terror på Elm Street 5, Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες Νο 5, Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες Νο 5: Ο Φρέντυ μπαμπάς, Жах на вулиці В'язів 5: Дитина сну, Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна, Кошмари на Елм стрийт 5: Детето на сънищата, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट ५: ड्रीम चाइल्ड, エルム街の悪夢5 ザ・ドリーム・チャイルド, 半夜鬼上床5：猛鬼怪胎, 猛鬼街5：夜夜鬼缠身, 猛鬼街5：猛鬼怪胎, 猛鬼街第五集, A Nightmare on Elm Street Part 5: The Dream Child, Freddy - Chapitre 5 - L'Enfant du cauchemar, Freddy 5 - L'Enfant du cauchemar, エルム街の悪夢 5 ザ・ドリームチャイルド, Freddy 5 : L'héritier du rêve, Pesadilla en la Calle del Infierno 5, Pesadilla en la Calle Elm 5 El Niño de los Sueños, A Nightmare On Elm Street 5, Freddy 5, Painajainen Elm Streetillä 5 – Painajaisten lapsi, Rémálom az Elm utcában 5.: Az álomgyerek, エルム街の悪夢5 ザ・ドリームチャイルド, 猛鬼街5

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.1 IMDb
Updated 15 November 2023
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