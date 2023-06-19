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Poster of Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca
8.3
Kinoafisha Films Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca
8.3

Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca

, 2023
Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca
Brazil / Animation / 18+
Poster of Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca
8.3

Cast

Tarsila Amorim
Mãe
Nany Assis
Lalica
Pierre Bittencourt
João Ratão
Rodolfo Bonifácio
Bibliotecário
Luy Campos
Teca
Cidália Castro
Tia Lisete
Graça Cunha
Aranha Clarice
Carlos Ebert
Pipoqueiro
Ítalo Luiz
Leo
Micael Gomes Matos
Zico
Director Diego M. Doimo, Tiago Mal, Eduardo Perdido
Writer Carolina Ziskind, Diego M. Doimo, Eduardo Perdido, Fernando Miller
Composer Ivan Rocha, Hélio Ziskind
Cast and Crew

Animated film details

Country Brazil
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2023
World premiere 19 June 2023
Release date
25 July 2024 Brazil
Budget 2,500,000 BRL
Production Rocambole Produções
Also known as
Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca, Teca and Tuti: A Night at the Library, Teca & Tuti: A Night at the Library

Cartoon rating

8.3
Rate 10 votes
8.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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