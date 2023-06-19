Cast
Pierre Bittencourt
João Ratão
Rodolfo Bonifácio
Bibliotecário
Cidália Castro
Tia Lisete
Graça Cunha
Aranha Clarice
Cast and Crew
Director
Diego M. Doimo, Tiago Mal, Eduardo Perdido
Writer
Carolina Ziskind, Diego M. Doimo, Eduardo Perdido, Fernando Miller
Composer
Ivan Rocha, Hélio Ziskind
Animated film details
Country
Brazil
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2023
World premiere
19 June 2023
Budget
2,500,000 BRL
Production
Rocambole Produções
Also known as
Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca, Teca and Tuti: A Night at the Library, Teca & Tuti: A Night at the Library