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Poster of Song of Goats
6.2
Kinoafisha Films Song of Goats
6.2

Song of Goats

, 2023
Usmiech losu
Poland, Ireland, Greece / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Poster of Song of Goats
6.2

Cast

Mateusz Kosciukiewicz
Mateusz Kosciukiewicz
Andreas
Themis Panou
Yiannis
Ifigeneia Tzola
Lena
Efthimis Chalkidis
Nasos
Labrina Nikolaou
Maria
Dominic Edwards
Englishman from Caldera
Kostas Petrou
Nikos Papadopoulos
Fokion Xiotakis
Takis
Mania Sakellaridou
Iossifina
Victoria Katsafarou
Raisa at the travel agency
Director Andrzej Jakimowski
Writer Andrzej Jakimowski
Composer Noa Margalit
Cast and Crew

Film details

Country Poland / Ireland / Greece
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2023
World premiere 1 December 2023
Release date
1 December 2023 Azerbaijan
1 December 2023 Bulgaria
1 December 2023 Kyrgyzstan
1 December 2023 Poland
1 December 2023 Tajikistan
1 December 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $18,928
Production Studio Filmowe Jakimowski, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Piece of Cake
Also known as
Song of Goats, Osmeh sudbine, Úsměv osudu, Usmiech losu, Uśmiech losu

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 30 October 2023
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