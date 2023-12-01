Cast
Dominic Edwards
Englishman from Caldera
Kostas Petrou
Nikos Papadopoulos
Mania Sakellaridou
Iossifina
Victoria Katsafarou
Raisa at the travel agency
Cast and Crew
Director
Andrzej Jakimowski
Writer
Andrzej Jakimowski
Composer
Noa Margalit
Film details
Country
Poland / Ireland / Greece
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2023
World premiere
1 December 2023
Release date
|1 December 2023
|Azerbaijan
|
|
|1 December 2023
|Bulgaria
|
|
|1 December 2023
|Kyrgyzstan
|
|
|1 December 2023
|Poland
|
|
|1 December 2023
|Tajikistan
|
|
|1 December 2023
|Uzbekistan
|
|
Worldwide Gross
$18,928
Production
Studio Filmowe Jakimowski, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Piece of Cake
Also known as
Song of Goats, Osmeh sudbine, Úsměv osudu, Usmiech losu, Uśmiech losu