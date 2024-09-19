Mame snova 17
18+
Country
Russia
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2024
Online premiere
31 October 2024
World premiere
19 September 2024
Release date
|19 September 2024
|Russia
| НМГ Кинопрокат
|
|19 September 2024
|Belarus
|
|
|3 October 2024
|Kazakhstan
|
|12+
|3 October 2024
|Uzbekistan
|
|12+
Budget
100,000,000 RUR
Worldwide Gross
$556,645
Production
All Media, Smart Film
Also known as
Mame snova 17, Oyim yana 17 yoshda, Мама из прошлого, Маме снова 17
