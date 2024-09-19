Menu
Mame snova 17

Mame snova 17 18+
Country Russia
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2024
Online premiere 31 October 2024
World premiere 19 September 2024
Release date
19 September 2024 Russia НМГ Кинопрокат
19 September 2024 Belarus
3 October 2024 Kazakhstan 12+
3 October 2024 Uzbekistan 12+
Budget 100,000,000 RUR
Worldwide Gross $556,645
Production All Media, Smart Film
Also known as
Mame snova 17, Oyim yana 17 yoshda, Мама из прошлого, Маме снова 17
Director
Anna Kurbatova
Anna Kurbatova
Cast
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Konstantin Kryukov
Konstantin Kryukov
Sergey Zharkov
Sergey Zharkov
Oleg Savostyuk
Oleg Savostyuk
Anton Shavrin
Anton Shavrin
6.9
Rate 25 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2047 In the Comedy genre  497 In the Sci-Fi genre  263 In films of Russia  218
Film Reviews
Weteran Mc 22 September 2024, 23:40
Посмотрел премьеру фантастической комедии «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой и Константином Крюковым в главных ролях.

Сюжет фильма… Read more…
Ксения Панюшкина 22 November 2024, 16:51
Какой бред переписывать сценарии фильмов которые уже 1989 года заполонили полки Русского любителя. Или это расчет на то что все забыли принцип… Read more…
