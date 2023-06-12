Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Robot Dreams
Poster of Robot Dreams
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Robot Dreams

Robot Dreams

Robot Dreams 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Based on the popular graphic novel by the North American writer Sara Varon, ROBOT DREAMS tells the adventures and misfortunes of Dog and Robot in NYC during the '80s.
Robot Dreams - trailer in russian
Robot Dreams  trailer in russian
Country Spain / France
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 August 2024
World premiere 12 June 2023
Release date
25 January 2024 Russia Парадиз
29 February 2024 Argentina ATP
11 April 2024 Australia PG
19 January 2024 Azerbaijan
18 January 2024 Brazil 10
25 January 2024 Bulgaria
8 June 2024 China
29 August 2024 Dominican Republic
29 February 2024 Ecuador
26 April 2024 Finland 7
27 December 2023 France TP
9 May 2024 Germany 0
22 March 2024 Great Britain PG
11 January 2024 Greece
20 June 2024 Hong Kong I
22 March 2024 Ireland G
29 February 2024 Israel
4 April 2024 Italy
8 November 2024 Japan
25 January 2024 Kazakhstan 12+
3 October 2024 Kuwait
25 January 2024 Kyrgyzstan
22 April 2024 Latvia N7
7 March 2024 Mexico A
25 January 2024 Moldova
26 October 2023 Montenegro
14 February 2024 Netherlands 6
12 July 2024 Norway A
29 February 2024 Peru
19 January 2024 Poland
16 January 2025 Portugal
3 October 2024 Qatar
16 October 2023 Serbia
25 September 2024 South Korea
6 December 2023 Spain
8 March 2024 Sweden Btl
27 December 2023 Switzerland 6
23 February 2024 Taiwan
25 January 2024 Tajikistan
3 October 2024 UAE TBC
25 January 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $4,719,697
Production Arcadia Motion Pictures, Lokiz Films, Noodles Production
Also known as
Robot Dreams, Mi amigo robot, Mon ami robot, Мечты робота, Giấc Mơ Robot, Il mio amico robot, Khalom shel Robot, Meu Amigo Robô, Moj prijatelj robot, Pies i Robot, Robot Dreams - Amigos Improváveis, Robot Düşleri, Robotálmok, Roboti unistused, Ο φίλος μου το ρομπότ, Мрії робота, ロボット・ドリームズ, 再見機器人, 机器人之梦, 汪汪夢裡人
Director
Pablo Berger
Cast
Ivan Labanda
Graciela Molina
José García Tos
Esther Solans
José Mediavilla
Cast and Crew

Cartoon rating

7.6
Rate 18 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Киноафиша.инфо 11 February 2024, 19:06
Мы поставили рейтинг 18+ на все фильмы в связи с ситуацией на российском кинорынке🙌🏻
Bioynon 1 April 2024, 05:27
Когда будет ближайший прокат? Или, до сих пор не известно? 🤔
Film Trailers All trailers
Robot Dreams - trailer in russian
Robot Dreams Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more