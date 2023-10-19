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Poster of Crypto Boy
5.8
Kinoafisha Films Crypto Boy
5.8

Crypto Boy

, 2023
Crypto Boy
Netherlands / Drama / 18+
Poster of Crypto Boy
5.8

Synopsis

Following a dispute with his father, a young man falls prey to cryptocurrency's allure and an entrepreneur's audacious promises of financial freedom.

Cast

Raymond Thiry
Raymond Thiry
Leny Breederveld
Ans
Tobias Kersloot
Sabri Saad El Hamus
Omar
Hannah van Lunteren
Shahine El-Hamus
Amir
Minne Koole
Roy
Evrim Akyigit
Moeder Puber Jongen 1
Nadia Amin
Rechercheur
Volodymyr Barabanov
Bouwvakker
Pepijn Cladder
Vader Sharky
Pascal Deelstra
Beveiliger
Director Shady El-Hamus
Writer Shady El-Hamus, Jeroen Scholten van Aschat
Composer Juho Nurmela
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 October 2023
World premiere 19 October 2023
Production Caviar Films, Fiction Valley
Also known as
Crypto Boy, Criptoboy, Kripto Amir, Криптодилер, クリプトボーイ, 加密币小子, Cripto Boy

Film rating

5.8
Rate 14 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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