Cast
Evrim Akyigit
Moeder Puber Jongen 1
Volodymyr Barabanov
Bouwvakker
Pepijn Cladder
Vader Sharky
Pascal Deelstra
Beveiliger
Cast and Crew
Director
Shady El-Hamus
Writer
Shady El-Hamus, Jeroen Scholten van Aschat
Composer
Juho Nurmela
Film details
Country
Netherlands
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2023
Online premiere
19 October 2023
World premiere
19 October 2023
Production
Caviar Films, Fiction Valley
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