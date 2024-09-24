Menu
Kinoafisha Films Modi: Three Days on the Wing of Madness

Modi: Three Days on the Wing of Madness
Synopsis

Johnny Depp’s first director credit in 25 years, a biopic on painter & sculptor Amedeo Modigliani, set in Paris in 1916 the film explores a "turbulent and eventful" 48 hours in the artist's life.

Modi: Three Days on the Wing of Madness - trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2024
Online premiere 4 August 2025
World premiere 24 September 2024
Release date
30 January 2025 Russia RWV Film
20 February 2025 Azerbaijan 18+
30 January 2025 Belarus
11 July 2025 Great Britain 15
5 December 2024 Italy
30 January 2025 Kazakhstan 18+
28 March 2025 Latvia 16+
7 February 2025 Lithuania N-13
16 April 2025 Spain
Worldwide Gross $492,740
Production IN.2 Film, Barry Navidi Productions, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE)
Also known as
Modi: Three Days on the Wing of Madness, Modi: Tre giorni sulle ali della follia, Modì: Três Dias na Asa da Loucura, Modigliani - Three Days on The Wing of Madness, Modigliani kolm päeva hullumeelsuse äärel, Modigliani, tres días en Montparnasse, Моди: Три дня на крыльях безумия
Director
Johnny Depp
Cast
Al Pacino
Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio
Pierre Niney
Luisa Ranieri
Cast and Crew

Film rating

6.7
Rate 21 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2385 In the Biography genre  100 In the Drama genre  993 In films of USA  1459
Film Reviews
ikolmogorova 14 September 2025, 19:44
На экраны вышел фильм Джонни Деппа «Моди. Три дня на крыльях безумия» (2024).
Но в этот раз Депп выступает не в роли актера, а в роли РЕЖИССЕРА.… Read more…
Зинаида Руденко 3 February 2025, 14:54
Если кратко, то не все хорошие актеры - хорошие режиссеры! Это я про Джонни Депа. Фильм скучный, характеры героев не раскрыты вообще, причины… Read more…
Film Trailers All trailers
Modi: Three Days on the Wing of Madness - trailer in russian
Stills
