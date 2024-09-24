Johnny Depp’s first director credit in 25 years, a biopic on painter & sculptor Amedeo Modigliani, set in Paris in 1916 the film explores a "turbulent and eventful" 48 hours in the artist's life.
|30 January 2025
|Russia
|RWV Film
|20 February 2025
|Azerbaijan
|18+
|30 January 2025
|Belarus
|11 July 2025
|Great Britain
|15
|5 December 2024
|Italy
|30 January 2025
|Kazakhstan
|18+
|28 March 2025
|Latvia
|16+
|7 February 2025
|Lithuania
|N-13
|16 April 2025
|Spain
Но в этот раз Депп выступает не в роли актера, а в роли РЕЖИССЕРА.… Read more…