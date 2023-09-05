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Poster of Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America
7.0
Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America - Trailer
Kinoafisha Films Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America
7.0

Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America

, 2023
Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America
USA / Crime, Documentary / 18+
Trailers
Poster of Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America
7.0
Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America - Trailer
Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America  Trailer

Synopsis

Survivors, whistleblowers and experts recount the Boy Scouts of America's decadeslong cover-up of sexual abuse cases and its heartbreaking impact.

Cast

Michael Johnson
Self - Youth Protection Director, Boy Scouts of America 2010 - 2020
Patrick Boyle
Self - Journalist & Author, Scout's Honor
Christopher Hurley
Self - Attorney, Deposed Thomas Hacker
Mark Eaton
Self - Survivor, Thomas Hacker Trial 1988
Doug Kennedy
Self - Boy Scout & Boy Scout Parent 1971 - 2018
Christopher Haywood
Self - Boy Scout 1993 - 2004
Tom Krumins
Self - Boy Scout 2001 - 2012
Steven McGowan
Self - BSA General Counsel 2013 - 2022
Richard Windmann
Self - Boy Scout 1972 - 1976
Richard Schultz
Self - Boy Scott 1969-1980
Director Brian Knappenberger
Composer John Dragonetti
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2023
Online premiere 5 September 2023
World premiere 5 September 2023
Production Insight Film, Luminant Media
Also known as
Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America, Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America, Scouts Honor: Los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU., Paroles de scouts: Le malaise américain, Alltid beredt: Skandalen i Boy Scouts of America, Arquivos da Perversão: Os Abusos na Boy Scouts of America, Boy Scouts of America: le verità nascoste, Cserkészbecsület: Az amerikai cserkészszövetség titkos aktái, Honor skauta: Tajne akta Boy Scouts of America, İzci Sözü: Amerikan İzci Teşkilatının Kirli Dosyaları, Los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU., Pfadfinderehre: Die Geheimakten der Boy Scouts of America, Честное пионерское: Секретные досье бойскаутов Америки, スカウトに誓って: 米国ボーイスカウトの隠蔽された記録, 童軍的榮譽：美國童軍秘密檔案, 黑暗童子军：美国童子军内幕解密

Film rating

7.0
Rate 15 votes
7 IMDb

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Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America - Trailer
Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America Trailer
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