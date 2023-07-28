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Poster of Shrapnel
5.8
Kinoafisha Films Shrapnel
5.8

Shrapnel

, 2023
Shrapnel
UAE / Action, Thriller / 18+
Poster of Shrapnel
5.8

Synopsis

A former Marine and his old war buddy face off against the Mexican cartel behind the disappearance of his daughter.

Cast

Jason Patric
Jason Patric
Sean Beckwith
Cam Gigandet
Cam Gigandet
Max Vohden
Efrain Villa
Eduardo
Teresa Decher
Leigh Beckwith
Guillermo Iván
Guillermo Iván
Carlos Garza
Emily Perry
Lauren Beckwith
Mauricio Mendoza
Victor Garza
Kesia Elwin
Susan Beckwith
Megan Elisabeth Kelly
Billi Langencamp
Todd Gable
Anchorman
David DeLao
Officer Hector Montoya
Vincent E. McDaniel
Sheriff Jeff Riggins
Director William Kaufman
Writer Chad Law, Johnny Walters
Composer John Roome
Cast and Crew

Film details

Country UAE
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2023
Online premiere 28 July 2023
World premiere 28 July 2023
Release date
17 August 2023 UAE
Budget $3,000,000
Production Premiere Entertainment Group, BondIt Media Capital, Underdogg Entertainment
Also known as
Shrapnel, Bienvenue à Ciudad Juarez, Guerra ao Cartel, Metralla, Shrapnel: Guerra al cartello, Шрапнель, ボーダー・ウォー　ー境界線戦ー, 致命彈片, ترکش

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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