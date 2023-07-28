Cast
Teresa Decher
Leigh Beckwith
Emily Perry
Lauren Beckwith
Mauricio Mendoza
Victor Garza
Kesia Elwin
Susan Beckwith
Megan Elisabeth Kelly
Billi Langencamp
David DeLao
Officer Hector Montoya
Vincent E. McDaniel
Sheriff Jeff Riggins
Cast and Crew
Writer
Chad Law, Johnny Walters
Composer
John Roome
Film details
Country
UAE
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2023
Online premiere
28 July 2023
World premiere
28 July 2023
Budget
$3,000,000
Production
Premiere Entertainment Group, BondIt Media Capital, Underdogg Entertainment
Also known as
Shrapnel, Bienvenue à Ciudad Juarez, Guerra ao Cartel, Metralla, Shrapnel: Guerra al cartello, Шрапнель, ボーダー・ウォー ー境界線戦ー, 致命彈片, ترکش