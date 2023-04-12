Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fatum
Poster of Fatum
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 5.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Fatum

Fatum

Fatum 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After receiving a tip-off, compulsive gambler Sergio returns to the betting house trying to recover all the money he has lost , but another gambler bursts into the place with a gun and a gunshot will change his life forever.
Fatum - trailer in russian
Fatum  trailer in russian
Country France / Spain
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2023
Online premiere 22 July 2023
World premiere 12 April 2023
Release date
9 November 2023 Russia Каскад
9 November 2023 Azerbaijan
9 November 2023 Bulgaria
9 November 2023 Kyrgyzstan
9 November 2023 Moldova
28 April 2023 Spain 12
25 August 2023 Taiwan, Province of China
12 October 2023 Tajikistan
9 November 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $1,036,268
Production Amazon Prime Video, Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), Canal+
Also known as
Fatum, 24小時賭命倒數, Fate Game - Ein Schuss genügt, Fatum - Destino in gioco, Jogo do Destino, Ангел мести, 法图姆
Director
Juan Galiñanes
Cast
Luis Tosar
Luis Tosar
Alejandro García
Alejandro García
Elena Anaya
Elena Anaya
Arón Piper
Arón Piper
Pepa Gracia
Pepa Gracia
Cast and Crew

Film rating

6.4
Rate 15 votes
5.8 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
winifredhorton5005 9 November 2023, 10:44
Давно меня не держали в напряжении современные триллеры. Сюжет «Ангела Мести» на самом деле интересный и буквально поражает смелыми откровениями и… Read more…
Михаил Рузанов 31 July 2025, 22:57
Барахло.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Fatum - trailer in russian
Fatum Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more