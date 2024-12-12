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Ralph Macchio was aged 63 when this film was released — twelve years senior to Pat Morita at the time Karateçi uşaq (1984) premiered.