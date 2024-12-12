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Poster of Karate Kid
6.9
Karate Kid - Trailer 2
Kinoafisha Films Karate Kid
6.9

Karate Kid

, 2025
Karate Kid: Legends
USA / Action, Drama / 18+
Trailers
Poster of Karate Kid
6.9
Karate Kid - Trailer 2
Karate Kid  Trailer 2

Synopsis

17 year-old karate pro Li finds his life upended when he and his mother move from Beijing to New York. After Li meets Mia, a student from his high school, and her father, Victor, at a local pizza restaurant, he’ll soon find his life has changed yet again – for the better. Li soon finds himself training Victor in the art of Kung Fu, despite his mother’s stance against violence and fighting, and ultimately back in the ring himself.

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Mr. Han
Ralph Macchio
Ralph Macchio
Daniel LaRusso
Ben Wang
Ben Wang
Li Fong
Joshua Jackson
Joshua Jackson
Victor Lipani
Ming-Na Wen
Ming-Na Wen
Dr. Fong
Sadie Stanley
Mia Lipani
Wyatt Oleff
Alan
Aramis Knight
Conor
Olivia Yang Avis
Young Girl
Aaron Wang
Young Student
Director Jonathan Entwistle
Writer Rob Lieber, Robert Mark Kamen
Composer Dominic Lewis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2025
Online premiere 24 June 2025
World premiere 12 December 2024
Release date
7 June 2025 Russia
8 May 2025 Argentina
29 May 2025 Australia
29 May 2025 Austria
13 December 2024 Azerbaijan
13 August 2025 Belgium
30 May 2025 Brazil
13 December 2024 Bulgaria
8 May 2025 Chile
7 June 2025 China
29 May 2025 Croatia
12 December 2024 Czechia
29 May 2025 Dominican Republic
30 May 2025 Estonia
30 May 2025 Finland
28 May 2025 France
29 May 2025 Georgia PG-13
29 May 2025 Germany
30 May 2025 Great Britain
5 June 2025 Greece K12
8 May 2025 Guatemala
29 May 2025 Hong Kong
29 May 2025 Hungary 12
29 May 2025 Iceland Unrated
30 May 2025 India
28 May 2025 Indonesia 13+
30 May 2025 Ireland PG
29 May 2025 Israel
29 May 2025 Italy
29 August 2025 Japan
13 December 2024 Kyrgyzstan
13 December 2024 Latvia (none)
30 May 2025 Lithuania
5 June 2025 Macao B
29 May 2025 Malaysia
8 May 2025 Mexico
13 December 2024 Moldova
29 May 2025 Montenegro o.A.
29 May 2025 Netherlands
26 June 2025 New Zealand PG
6 June 2025 Norway
29 May 2025 Peru
28 May 2025 Philippines
30 May 2025 Poland
29 May 2025 Portugal
29 May 2025 Puerto Rico PG-13
6 June 2025 Romania
29 May 2025 Serbia o.A.
5 June 2025 Singapore
29 May 2025 Slovakia
30 May 2025 Spain
29 May 2025 Sweden 11
13 August 2025 Switzerland 10
13 December 2024 Tajikistan
29 May 2025 Thailand
30 May 2025 Turkey
29 May 2025 UAE 18TC
30 May 2025 USA
29 May 2025 Ukraine
13 December 2024 Uzbekistan
29 May 2025 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $117,105,466
Production Columbia Pictures, Sunswept Entertainment, Georgia Department of Economic Development
Also known as
Karate Kid: Legends, Karate Kid: Leyendas, Каратэ-пацан: Легенды, Karate bolakay: Afsonalar, Karate Kid, Karate Kid: Ha'Gdolim Mi'Koolam, Karate Kid: Legende, Karaté Kid: Légendes, Karate Kid: Legendy, Karatê Kid: Lendas, Karate Kid: Os Campeões, Karate Kid: Θρύλοι, Karate kölyök: Legendák, Karate oğlan: Əfsanələr, Karatē puika: Leģendas, Karateci Çocuk: Efsane Dövüşçüler, Karatekutt legendid, The Last Karate Kid, Карате Кид: Легенди, Карате Кід: Легенди, कराटे किड: लेजेंड्स, ベスト・キッド　レジェンズ, 功夫夢：傳奇少年, 功夫梦：融合之道, 小子難纏：空手道傳奇, ကရာတေး Kid, Best Kid: Leyends, Karate Kid: Efsane Dövüşçüler, KARATE KIDS: LEYENDS, The Karate Kid: Legends, 小子難纏:空手道傳奇, Karate Kid: Legjendat, Kung Fu Kid 2, 功夫小子：传奇, Каратэ-пацан 2, ベストキッド・レジェンズ, 功夫梦2, 新龙威小子

Film rating

6.9
Rate 29 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2183 In the Action genre  494 In the Drama genre  942 In films of USA  1327 In films of 2025  97
Updated 10 June 2025

Film Trailers

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Karate Kid - Trailer 2
Karate Kid Trailer 2
Karate Kid - Trailer
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Quotes

Mr. Han You cannot control when life knocks you down Xiao Li, but you can control when you get back up
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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