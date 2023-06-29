Menu
Poster of Satyaprem Ki Katha
1 poster
Kinoafisha Films Satyaprem Ki Katha

Satyaprem Ki Katha

Satyaprem Ki Katha 18+
Synopsis

The Musical Romance of the year, Satyaprem Ki Katha – is a Pure Love Story.

 
Country India
Runtime 2 hours 26 minutes
Production year 2023
Online premiere 10 August 2023
World premiere 29 June 2023
Release date
29 June 2023 Great Britain
29 June 2023 India
29 June 2023 UAE TBC
29 June 2023 USA
Worldwide Gross $3,846,238
Production Nadiadwala Grandson Entertainment, Namah Pictures
Also known as
Satyaprem Ki Katha, Satiya Prem Ki Katha (Hindi), Satyanarayan Ki Katha, Что такое настоящая любовь?, सत्यप्रेम की कथा
Cast
Kartik Aaryan
Shikha Talsania
Cast and Crew

Film rating

7.2
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
